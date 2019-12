Varaďa zaznamenal u dvacítky zlepšení, ale také spoustu chyb

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Trenér hokejové dvacítky Václav Varaďa zaznamenal v generálce na mistrovství světa zlepšení oproti předchozímu duelu se Švédskem (1:5). Byl rád za povzbudivé vítězství 4:2 nad stejně starým výběrem Slovenska, viděl ale také množství chyb, které by na šampionátu mohly soupeře posadit na koně. Turnaj vypukne 26. prosince a prvním protivníkem Varaďova výběru budou v Ostravě Rusové.

"Zlepšený výkon oproti utkání se Švédy nám zajistil možná malinko šťastné vítězství. Ale to se počítá a směrem k turnaji jsme si tohle určitě přáli," řekl novinářům Varaďa. "Pořád se to vyvíjí a přál bych si, aby v utkání s Ruskem naše forma gradovala a hráli jsme dobrý hokej. Dneska jsme na můj vkus udělali spoustu chyb a proti týmům, které nás čekají, by to možná skončilo brankami," dodal.

Jeho svěřenci vedli od 16. minuty gólem Jana Myšáka, ale soupeř otočil na přelomu první a druhé třetiny. V přesilové hře vyrovnal Dávid Mudrák a nahozením ze středního pásma nachytal Adam Paulíny brankáře Lukáše Dostála. Předpokládaný první gólman českého týmu po zápase přiznal, že puk se mu ztratil z dohledu a že takový gól ještě v kariéře nedostal.

"Malinko nás ten slabý gól z půlky hřiště nalomil, ale tým to nezabalil. Lukáš s tím taky bojoval. Následně nás podržel, taky vnímal, že by takový gól dostat neměl," uznal Varaďa. "Ve třetí třetině to bylo z jeho strany velmi solidní," dodal.

V polovině zápasu vyrovnal z dorážky Adam Raška. Češi poté měli navrch, ale nerozhodný stav zlomil až 45 sekund před koncem Jakub Lauko. Výhru pojistil při hře bez brankáře Jaromír Pytlík.

"Myslím, že ve druhé půlce druhé třetiny jsme hráli velmi dobře a měli spoustu šancí. Tam jsme mohli odskočit. Hráče jsme upozorňovali, že to bude o jedné brance, a nakonec to tak i bylo," pokračoval Varaďa. "Hráči jsou určitě rádi, že poznali pocit vítězství, tohle tým potřeboval po těžkém direktu od Švédů. Ale nepřeceňoval bych to. Byl to přípravný zápas, nastoupilo spousta nových hráčů, jednotlivé formace se pozměnily," řekl.

Varaďa dodal, že ve srovnání s dva dny starou prohrou se Švédskem viděl ve hře posun. "Myslím si, že jsme byli silnější na kotouči, vytvořili jsme si více šancí v útočném pásmu. Některé samostatné akce zůstaly nevyslyšeny, tam jsme si mohli pomoct nějakýma brankama. Přesilové hry nám opět moc nešly, na tom musíme ještě popracovat. Už to bylo lepší než v utkání se Švédy. Přál bych si ale ještě větší tlak do brány," podotkl.

Nyní ho čeká těžké rozhodování a přiznal, že má ohledně nominace, kterou oznámí 23. prosince, zamotanou hlavu. Konkrétní ale nebyl. "U některých hráčů ne, u jiných ano. Po konzultaci s kolegy se to musí rozhodnout a někdo dostane stopku, někdo půjde dál a bude hrát v prvním utkání a jiný bude čekat," řekl Varaďa.