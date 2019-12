Varaďa zařadil do širší nominace na JMS 39 hráčů včetně Lauka

Praha - Trenér hokejové reprezentace do 20 let Václav Varaďa zařadil do širší nominace na domácí mistrovství světa, které se uskuteční na přelomu roku v Ostravě a Třinci, 39 hráčů. Nechybí mezi nimi útočník Jakub Lauko, který působí na farmě Bostonu v Providence v nižší zámořské lize AHL. Na šampionátu se představí tři brankáři a 20 hráčů do pole.

Varaďa s asistenty Patrikem Eliášem a Alešem Krátoškou přivítají první větší část nominovaných hráčů 10. prosince, kdy začne ve Frýdku-Mísku kemp. Desítka hokejistů se připojí o pět dní později.

"V první fázi se nám předvedou hráči převážně z Evropy doplnění o kluky z juniorských soutěží v Kanadě a USA, které potřebujeme ještě o něco lépe poznat," řekl novinářům Varaďa.

Později se k týmu přidá vedle Lauka například i brankář Lukáš Dostál, jenž působí ve Finsku, obránce Libor Zábranský, Jan Jeník, Jaromír Pytlík nebo Matěj Pekař, kteří hrají v zámoří.

"Rozhodující pro konečnou nominaci bude výkonnost, psychická odolnost, přístup a nastavení ke hře. Každý z hráčů od nás dostane roli a tu bude muset pro celkový úspěch týmu do puntíku plnit," podotkl Varaďa, který bude vybírat z pěti brankářů, 12 obránců a 22 útočníků.

Hokejovou dvacítku čekají před šampionátem tři přípravné zápasy. Nejprve se utká s prvoligovým Frýdkem-Místkem, poté nastoupí proti Švédsku a Slovensku. V základní skupině JMS se poté národní tým utká postupně s Ruskem, Německem, USA a Kanadou.

"Chceme hrát poctivý hokej plný dravosti, nasazení a obětavosti, podpořený o dobrou útočnou fázi a obrannou hru v čele s brankářem. Hodně důležitý bude začátek šampionátu," podotkl Varaďa, který vedl hokejovou dvacítku i na minulém mistrovství světa, kde Češi vypadli ve čtvrtfinále po porážce s USA.

Širší nominace:

Brankáři: Nick Malík (Třinec), Jan Bednář (Karlovy Vary), Daniel Dvořák (Prostějov), Lukáš Dostál (Ilves Tampere/Fin.) Lukáš Pařík (Spokane/WHL),

obránci: Jan Mlčák, Tomáš Dajčar, Miroslav Kukla, František Klejna (všichni Litoměřice), Stanislav Svozil (Brno), Karel Klikorka (Mladá Boleslav), Ivan Lytvynov (České Budějovice), Martin Haš (Tappara Tampere/Fin.), Radek Kučeřík (Saskatoon/WHL), Libor Zábranský (Moose Jaw/WHL), Šimon Kubíček (Seattle/WHL), Jan Štibingr (Madison/USHL),

útočníci: Otakar Šik, Vojtěch Střondala (oba Litoměřice), Jan Šír (Liberec), Karel Plášek (Brno), Jan Myšák (Litvínov), David Vitouch (Sparta), Matěj Blümel (Pardubice), Radek Mužík (Lulea/Švéd.), Zdeněk Sedlák (Oulu/Fin.), Petr Čajka (Ženeva/Švýc.), František Řehák (Rapperswil/Švýc.), Jakub Lauko (Providence/AHL), Jonáš Peterek (Calgary Hitmen/WHL), Michal Gut (Everett/WHL), Martin Lang (Kamloops/WHL), Michal Teplý (Winnipeg/WHL), Filip Koffer (Prince George/WHL), Jan Jeník (Hamilton/OHL), Jaromír Pytlík (Sault Ste. Marie/OHL), Matěj Pekař (Barrie/OHL), Adam Raška (Rimouski/QMJHL), Ondřej Pavel (Fargo/USHL).