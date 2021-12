Varaďa: Žádná nabídka mi na stole neleží, ale cítím, že musím jít dál

Třinec - Trenér hokejistů Třince Václav Varaďa prohlásil, že po sezoně plánovaný odchod ze střídačky Ocelářů souvisí s jeho vlastním přesvědčením, nikoliv s tím, že by byl domluvený na angažmá jinde. Připustil nicméně, že jej láká práce ve špičkové zahraniční soutěži. V Třinci by se rád rozloučil ziskem dalšího titulu. Kouč úřadujícího mistra to uvedl ve svém blogu.

"Přišel jsem na to, že dozrál čas posunout se dál. Kam, to zatím nevím, žádná nabídka mi na stole k podpisu neleží," napsal pětačtyřicetiletý bývalý útočník, který v roce 2019 a letos dovedl tým k mistrovskému titulu. "Cítím však, že musím jít dál. Ve vašem důležitém rozhodnutí vám vždy napoví hlas srdce, kterému rád naslouchám, a ten mi nyní přichystal další výzvy, na které se těším," dodal Varaďa.

V obsáhlém prohlášení ale naznačil i určité psychické opotřebování. "Hokej miluji a vždycky jsem ho dělal a dělám na sto procent. S klidným svědomím proto mohu říct, že jsem třineckým Ocelářům pomohl ke stabilitě a růstu. To samé chci samozřejmě po hráčích a dalších lidech kolem sebe. Bez úlev nebo výjimek. Mám svou vizi, jak hokej dělat, a nikdy z ní nechci uhnout," uvedl Varaďa.

"Jsem přesvědčený, že tento přístup vede nejen k týmovým úspěchům celé organizace, ale že zároveň posouvá individuálně všechny hráče a pomáhá jim v dalším osobnostním i sportovním růstu, který může vyústit třeba i k zahraničnímu angažmá. Aby se dařilo tuto vizi naplňovat, vyžaduje to soulad všech. Tedy vedení a představitelů klubu, zahrnující sportovní úsek od trenérů dětí a mládeže. Vizi musí vzít za svou také hráči, trenéři a realizační týmy celé organizace. Teprve pak do sebe vše zapadne," zdůraznil Varaďa.

I proto, že jeho stanovisko a vizi klub dlouhodobě zná, nepovažuje své - a i s ohledem na platnou smlouvu do roku 2027 překvapivé - rozhodnutí za unáhlený krok. Vnímá ho jako vyústění přetrvávající situace.

"V posledních měsících jsem cítil, že více energie musím spotřebovávat na přesvědčování okolí o tom, že je tato vize správná. Je to místo, kde je přesvědčení, komunikace a strategie rozvoje nastavena jinak, než jsem s ní ztotožněn já. Tím pádem chybí prostor na její samotné naplňování," prohlásil Varaďa.

"Věřím však, že štěstí přeje připraveným a že tvrdá práce se vždycky vyplatí. Mým snem zůstává zkusit si angažmá ve světové zahraniční soutěži. Třinec mi každopádně navždy zůstane v srdci a jsem přesvědčený o tom, že se jednou v klubu opět objevím," nastínil Varaďa, jenž by současné angažmá rád zakončil dalším velkým úspěchem. "Aktuálně se chci maximálně koncentrovat na rozdělanou práci v Třinci, kterou bychom rádi dotáhli ke třetímu mistrovskému titulu v řadě," dodal Varaďa.