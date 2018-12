Trenér Václav Varaďa vystoupil 3. prosince 2018 v Praze na tiskové konferenci před hokejovým MS juniorů do 20 let.

Praha - Na řadu hráčů, které dovedl v létě 2016 k historicky prvnímu triumfu na prestižním Memoriálu Ivana Hlinky hokejistů do 18 let, bude moci spoléhat trenér Václav Varaďa během juniorského mistrovství světa na přelomu roku v Kanadě. A věří, že společně navážou dalším úspěchem.

"Rádi bychom se prezentovali dobrým poctivým hokejem a korunovali to nějakým úspěchem, ale teď je ještě brzo na větší odhady. Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet především s ohledem na kluky, u nichž zatím nevíme, zda budou k dispozici, nebo ne," řekl dnes novinářům Varaďa.

"Je to často o tom, jak se to všechno sejde. Budu se snažit nachystat tým tak, abychom hráli dobrý hokej a měli šanci uhrát nějaký úspěch. Na šampionát se moc těším. Znám kluky velmi dobře a věřím, že za mnou půjdou dál a nechají tam pro úspěch všechno," doplnil Varaďa, který do nominace zařadil zvučná ofenzivní jména jako jsou Filip Chytil, Martin Kaut, Martin Nečas nebo Filip Zadina.

Šance na turnaji nechtěl více odhadovat i proto, že zatím neví, koho bude moci využít. "Nechal bych to otevřené. I proto máme do kempu před turnajem více hráčů. Budeme to řešit průběžně a reagovat na vyjádření klubů," nastínil Varaďa.

Dobře vnímá, jak se řada hráčů od vítězství na Hlinkově memoriálu posunula. "Znám je tři čtyři sezony a u spousty lze vidět, že dospívají. Někdo už je hotovým hráčem, někdo potřebuje zapracovat na tom, aby se stal stabilním hráčem extraligy. My ale vidíme, že jich v rámci extraligy moc není. I to je pro nás signál, že kvalitní juniorský hokej se hraje v zámoří. Myslím, že tam to kluky posouvá dál, než aby hráli tady juniorský hokej, nebo neměli moc prostoru mezi dospělými," uvedl Varaďa.

Alespoň trio ze zmíněného kvarteta - za předpokladu, že Chytila New York Rangers patrně neuvolní - by ale znamenalo ohromné posílení ofenzivy. "Všichni čtyři mají obrovský potenciál a jen krůček k tomu, aby hráli NHL na regulérní bázi. Ten potenciál je tam ale i u kluků, kteří nejsou až tak sledovaní. Já je však znám. A jsem přesvědčený o tom, že nám trenérům mohou pomoci v těch rolích, které budou na šampionátu mít," řekl Varaďa.

"Někdy můžete mít ofenzivní hráče, kteří udeří v ten správný čas, třeba v přesilové hře a v situacích, kdy bychom branky měli dávat. Tam na ně budeme spoléhat a opírat se o ně. Budeme ale chtít hrát hlavně poctivě zezadu, úporně, ne dávat spoustu gólů, ale hrát účelný hokej, který by nás mohl dostat co nejdále," prozradil plány.

"Složíme tým tak, abychom hráli dobrý hokej a hráli ho poctivě. Chceme uspět, ale konkurence je samozřejmě hodně silná. Turnaj nás může zastihnout ve velmi dobré formě, nebo v té, která není až taková a my to vyladíme na to utkání, které bude o všem rozhodovat," dodal Varaďa.

Dvaačtyřicetiletého mistra světa z let 2000 a 2005 těší, že si může plnit povinnosti u juniorské reprezentace v klidu s ohledem na výsadní postavení Třince na extraligové scéně.

"Bude se mi odjíždět lépe s vědomím, že kluky jsem předal ve velmi dobré formě a v dobrém rozpoložení. Budou připravení tak, aby po tréninkových dávkách podali dobré výkony ve zbývajících zápasech v extralize do konce roku i na Spengler Cupu. Budu to i během šampionátu samozřejmě prožívat s nimi. Udělám si čas, abych sdílel rozbory, viděl utkání a byli jsme v kontaktu," ujistil Varaďa.

I s ohledem na účast na Spenglerově poháru nezmešká z extraligy mnoho. "Odjíždím 12. prosince, jde tedy o dvě až čtyři utkání, kdy nebudu. Tým je velmi dobře připravený a věřím svým asistentům, kteří pojedou v zajetých kolejích. Aspoň si oddechnou, že je nikdo neždímá. Ale budu to prožívat. A možná budu koukat na TSN i na Spenglerův pohár," plánoval Varaďa.