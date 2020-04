Varaďa k dlouholeté smlouvě: Je to ocenění mé předchozí práce

Třinec - Jako ocenění své práce v předchozích letech přijal trenér hokejistů extraligového Třince Václav Varaďa sedmiletou smlouvu, kterou v pátek s Oceláři uzavřel. Představuje pro něho ale zároveň velkou zodpovědnost, neboť se stal v klubu navrch i šéftrenérem.

"Pro mě je to velké ocenění mé předchozí práce a jsem rád, že jsem dostal takovou důvěru. S vedením klubu jsem našel společnou řeč v tom, jak si všichni představujeme, aby to v klubu fungovalo. Myslím, že se ukázalo, že pokud se pracuje na maximum a dělají se správně dílčí kroky, tak se úspěch dostaví," řekl Varaďa v rozhovoru pro klubový web.

Na tuzemské poměry nepříliš obvyklé důvěry v podobě dlouholeté smlouvy si váží. "Budu se snažit naplňovat jednotlivé cíle, aby všichni byli spokojení a aby i mladí hráči dostávali šanci v A-týmu, samozřejmě za předpokladu, že na to budou hokejově a fyzicky mít," ujistil Varaďa.

Vše do sebe zapadá o to víc, že se stal navíc klubovým šéftrenérem. "Cítím velkou zodpovědnost. Ať už směrem ke klubu, tak k fanouškům. My jsme se nějakým způsobem snažili dohodnout, co by ta funkce obnášela. Protože jsem se nechtěl dostat do toho, že budu více času trávit v kanceláři než na ledě," uvedl Varaďa.

Zdůraznil, že led je pro něho zatím hnacím motorem trenérské dráhy. "Cítím však, že dokážu pomoci i jinou cestou. Pozice šéftrenéra je důvěra a zároveň závazek, aby v rámci klubu byly věci logicky nastaveny tak, aby dávaly smysl. Přál bych si, aby vývoj hráčů v žákovských a mládežnických kategoriích měl nějakou posloupnost," podotkl Varaďa.

První jednání obou stran o nové smlouvě začala už na začátku předčasně ukončené sezony. "Někdy na přelomu září a října jsme se s vedením klubu sešli a diskutovali o tom, jak by to mohlo vypadat a fungovat dál. Měl jsem ale ještě i povinnosti u reprezentační dvacítky, tak se to nedořešilo před koncem kalendářního roku," uvedl Varaďa.

Jiné nabídky neřešil. "V hokejových kruzích se vědělo, že původní kontrakt mám na tři roky, ale já jsem cítil a věřil, že se dohodnu s Oceláři na další spolupráci. Je to cesta, která mě naplňuje, a věřil jsem, že je to také cesta, která bude dávat smysl i samotnému vedení klubu."

Složení realizačního týmu by se nemělo změnit, přestože s koncem dubna vyprší smlouvy Varaďovým asistentům Marku Zadinovi a Jiřímu Raszkovi. "Věřím, že zůstaneme všichni. Kvalitních trenérů není moc," řekl Varaďa.

S ohledem na nejistotu a složitou situaci, které pandemii koronaviru provázejí, je připravený na více možných scénářů pro zahájení přípravy. Věří ale, že by se mohl spolu s mužstvem sejít 1. května v domácí aréně.

"Tak vypadá předběžný plán, v tomto období bychom chtěli začít letní přípravu, od toho data se odrážíme. Jestli to bude společná příprava anebo se hráči budou muset připravovat individuálně na základě plánů, to je teď ve hvězdách. Nevíme, jaká - a jak velká - omezení budou v té době. Jsme připraveni reagovat na aktuální průběh," ujistil Varaďa.

"Každopádně kluci budou mít oproti předchozím létům delší volno, budou si moci pořádně odpočinout, nabrat sílu. Na druhou stranu teď nemůžou nikam vycestovat, takže očekávám, že se do tréninkového procesu budou těšit," dodal Varaďa.

Sám stále cítí zklamání z toho, že jeho tým neměl možnost bojovat o obhajobu titulu. "Ještě to nevyprchalo. Ten pocit, který bych přirovnal k takové zvláštní pachuti, stále přetrvává, to se nezměnilo. Ještě to bude chtít nějaký čas," přiznal Varaďa.