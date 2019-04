Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinecký hokejový klub získal podruhé v klubové historii mistrovský titul. Václav Varaďa byl u obou - u toho prvního v roce 2011 jako hráč, o osm let později ho k triumfu dovedl i v roli trenéra.

"Určitě mě stála více psychických sil tahle trenérská medaile," řekl Varaďa na ledě v rozhovoru s novináři. "Jsem neskutečně dojatý a vážím si toho. Chtěl bych poděkovat týmu, že nic nevzdal a celou sezonu jel naplno. I přes některé překážky na cestě si myslím, že jsme hráli v sezoně velmi dobrý hokej, a nakonec ve finále, i když to bylo vyrovnané, jsme byli o ten chlup lepší i šťastnější," dodal.

Varaďa vnímal, že jeho tým byl před finále považován hokejovými odborníky za outsidera a mínění expertů ho potěšilo. "Postřehl jsem komentáře a byl jsem za ně hrozně rád. Pomohlo nám, že nás pasovali do této role. My jsme tam přijeli s čistou hlavou a zvládli první zápas. Hráli jsme velmi dobře a kluci si potom začali věřit, že to na ně jde. Srdce, urputnost a bojovnost jsme měli větší," pokračoval.

Varaďa vedle týmových charakteristik ale vyzdvihl i některé hráče. "Šimon Hrubec v bráně byl skvělý a hodně nás držel v utkáních, která jsme se štěstím zvládli. Chtěl bych také vyzdvihnout Vlada Draveckého, za mě byl nejlepším hráčem play off, srdcem a duší týmu. Jsem rád, že i Vlado věřil v nás a kamkoli jsme ho postavili, odevzdal maximum," ocenil Varaďa Draveckého, který zaskakoval během play off v obraně i útoku.

Vyzdvihl i Martina Růžičku, nejproduktivnějšího hráče vyřazovací části. "Udělal spoustu kanadských bodů, dával důležité góly. Petr Vrána má konečně zlato, Ondra Kovařčík má v play off jeden bod a zrovna vítězný gól v minulém utkání v prodloužení. Kluci hráli na maximum. I tím jsme je přehráli, všichni moc chtěli titul," podotkl.

Třinec v sérii pokaždé vedl, 1:0, 2:1 a v pátém utkání si gólem v prodloužení vypracoval mečbol. Varaďa už ale z průběhu sezony měl zkušenost, jak krotit nějakou euforii. "Mám dojem, že někdy v listopadu prosinci jsme vyhráli nějakých patnáct zápasů v řadě. Je těžké každý den najít správnou míru, zda zatlačit, nebo mít trénink volnější, zda se chovat odměřeně, nebo udělat srandu. Myslím si, že jsme s kolegy našli ten správný metr," dodal.

Varaďa také prozradil, že byl v kontaktu s Radkem Bonkem, kamarádem a kapitánem týmu u prvního titulu Ocelářů. "A jeho táta je neskutečný prorok. Fandí nám, po každém utkání byl první, kdo mi volal. Říkal mi, co bychom měli hrát, jak bychom měli hrát. I dneska tipoval, že vyhrajeme 4:2," řekl s úsměvem.

Jinak ale řekl, že není jen šťastný, ale i hodně unavený. "Moc jsem v průběhu sezony nenaspal, to v trenéřině nejde. Ale oslavy přijdou a budou veliké, to k tomu patří," řekl Varaďa, který je v Třinci hlavním koučem druhou sezonu a má vysokou úspěšnost - loni stříbro, tentokrát zlato. "Člověk by si neměl dávat malé cíle, nejsem z těch, co se chtějí jen zúčastnit. Miluju výhry a udělám pro to všechno," podotkl.

Třinec získal v této sezoně titul i v juniorech. "Je vidět organizaci, že to tady funguje. Časy, kdy se nakupovali reprezentanti a házeli se přes palubu další, skončily. Je vidět práce za námi trenéry i všemi lidmi v klubu. Samozřejmě bez velké podpory vedení bychom v takové situaci nebyli a já jsem rád, že hráči k nám chtějí. S Honzou Peterkem (sportovním ředitelem) poskládali tým tak, že byl konkurenceschopný a že jsme hráli slušný hokej," dodal.

Bez dvou důležitých článků se bude muset Třinec v další sezoně obejít. Končí brankář Šimon Hrubec i David Cienciala, který dal ve finále tři góly a minulý rok byl nejproduktivnějším hráčem play off. "Myslím si, že to bude posun v jejich kariérách. Děkuju jim za to, co tady odvedli, a věřím, že i oni na to budou vzpomínat v dobrém. Dostanou srovnání a s odstupem času zjistí, že někde je to dobré, jinde horší," uzavřel.