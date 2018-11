Ostrava - I když hráči posledního Chomutova ve Vítkovicích v nedělním utkání 20. kola extraligy prohráli 2:4, gólová přihrávka Lukáše Vantucha na první branku Pirátů bude ozdobou nejrůznějších hokejových hitparád.

Vantuch zazářil v 18. minutě akcí ve stylu největších světových hvězd. Přestože už byl zcela sám před Bartošákem a mohl zakončovat, drze ještě využil přečíslení a naslepo zadovkou poslal puk mezi nohami vítkovického beka na druhé křídlo, kde už Stránský nádhernou kombinaci zakončil do úplně opuštěné branky.

"Tam to Mrázek výborně vybojoval a nahrál mi to, periferně jsem viděl, že tam najíždí 'Stranas', tak jsem mu to dával a on to zakončil. Je pravda, že kdybych to dal jinam než na hokejku, asi bych to hodně schytal od trenéra, ale naštěstí to vyšlo. Bohužel k výhře to nevedlo," řekl s hořkým úsměvem Vantuch.

Piráti přes vyrovnaný charakter zápasu v Ostravě nebodovali. Ačkoliv domácí přestříleli 34:26, hlavně ve druhé části jim několik šancí zmařil gólman Patrik Bartošák.

"Myslím, že Bartošák je aktuálně nejlepším brankářem v lize, Vítkovice se na něj můžou spolehnout velkým způsobem. Už když jsme hráli u nás, měli jsme snad čtyřicet střel, možná k padesáti... Oni měli sedmnáct a stejně jsme prohráli. Je to opravdu výborný brankář," ocenil Vantuch.

Vedle koncovky Severočechy sráží nekázeň. Dnes dvakrát inkasovali v oslabení. "Je to furt stejná písnička, fauly, necháme se vylučovat. Nevím, jaký tam byl dneska poměr, ale bere to síly, nedostáváme se pak do tlaku. To rozhodlo. Je to náš velký problém," poznamenal Vantuch.

Byť vypadá situace Chomutova na konci tabulky beznadějně, Vantuch věří, že se mužstvo zmátoří a naváže na páteční vítězství 5:0 proti Spartě. "Je to hodně frustrující. Těch zápasů, které jsme prohráli o gól, je fakt spousta a spousta. Pořád tam jsou detaily, které potřebujeme překlopit na naši stranu. Je to o naší každodenní práci, musíme věřit a nepodléhat tomu. I když je to těžké, věřím, že se z toho vyhrabeme," dodal Vantuch.