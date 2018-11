Praha - Vánoční trhy na pražském Staroměstském náměstí se ponesou v duchu pohádky Tři oříšky pro Popelku, kterou diváci poprvé viděli v kinech před 45 lety. Výjevy z pohádky budou zdobit štíty stánků i vánoční strom, který rozsvítí herec Pavel Trávníček, představitel prince z pohádky o Popelce, v sobotu v 16:30. Pražané a návštěvníci metropole si však mohou užít rozsvícení stromu každý den po dobu konání trhů, kdy se strom rozzáří tisíci světel znovu každou hodinu mezi 16:30 a 21:30. Novinářům dnes podobu trhů představili pořadatelé. Vánoční trhy v centru města se konají od 1. prosince od 6. ledna, tedy do Tří králů.

Smrk, který na začátku týdne dopravili pořadatelé do Prahy z Rynoltic v Libereckém kraji, se poprvé rozsvítí na ústřední melodii z pohádky Tři oříšky pro Popelku od Karla Svobody. Při pravidelném rozsvícení se bude tato melodie střídat se skladbou od Johna Williamse Somewhere In My Memory. Na náměstí budou fotokoutky se saněmi nebo Popelčiným střevíčkem. Pod stromem bude tradiční dřevěný betlém.

Každý den ožije Staroměstské náměstí také kulturním programem. Na pódiu se za 37 dnů konání trhů vystřídá 150 vystoupení. Na programu jsou hudební a divadelní vystoupení, projekce večerníčků a pódium poslouží také jako místo pro dílničky pro celou rodinu. O hudební vystoupení se postarají žáci škol, amatérští i profesionální muzikanti. Zazní tradiční koledy, vánoční spirituály a současné popové vánoční hity.

Na Staroměstském náměstí bude 99 stánků s občerstvením i vánočním sortimentem. V dolní části Václavského náměstí, kde trhy pořádá stejná společnost, bude stánků 29. Vánoční strom se tam pravidelně rozsvítí každou celou hodinu.

Novinkou letošních trhů je snaha o snížení ekologické zátěže. Kelímky, tácky, tašky i další věci budou z kompostovatelného materiálu. Na tento odpad budou na náměstí rozmístěny speciální koše, které budou vyhodnocovat jejich naplněnost.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) chce nechat prověřit výběrové řízení z roku 2016 na pronájem Václavského a Staroměstského náměstí společnosti Taiko k pořádání trhů. "My jsme si jisti, že výběrové řízení v roce 2016 bylo transparentní. Jestliže je to přáním pana primátora výběrové řízení prověřit, tak my to jedině vítáme, protože zase čelíme nedůvěře ze strany vedení města a není to příjemné," řekl ČTK Libor Votruba ze společnosti. Taiko pořádá vánoční trhy v centru metropole od roku 2004. Před čtyřmi lety dostali pořadatelé výpověď, protože smlouvu vedení města považovalo za nevýhodnou. Ve výběrovém řízení však společnost opět uspěla. Každý rok platí městu za pronájem čtyři miliony korun.

Bezpečnostní opatření v centru města budou podobná těm loňským. Na Václavském náměstí a náměstí Republiky přibudou betonové bloky, proti vjezdu vozidel, na Staroměstském náměstí bude změněno rozestavení těchto bloků. Na frekventovaných místech budou posíleny hlídky policie. ČTK to řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. V Česku stále trvá první stupeň ohrožení terorismem.