Pěnčín (Jablonecko ) - Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze ozdobí smrk z Jizerských hor. Strom, který bude po úpravě měřit 21,5 metru, vyrostl na soukromé zahradě v Dolní Černé Studnici na Jablonecku ve špatně přístupném místě. Jeho dnešnímu kácení tak předcházela náročná několikadenní příprava, při které musela dodavatelská firma rozebrat některé okolní ploty a vybudovat provizorní zpevněnou cestu, aby se rozměrný tahač ke stromu vůbec dostal.

"My jsme vybírali z 35 stromů, tenhle vyhrál díky svému tvaru a bohatému ovětvení, ale dlouho jsem se zdráhal, než jsme dali palec na to, že absolvujeme takhle náročnou operaci i po té logistické stránce. Pražané si ale určitě zaslouží ten nejkrásnější stromeček. Od začátku byl hlavním favoritem, ty další stromy byly u České Lípy a na Šumavě, ale tenhle přes svoji náročnou polohu prostě zvítězil," řekl novinářům předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy Tomáš Jílek.

Strom čeká více než 80 kilometrů dlouhá cesta na Staroměstské náměstí. "Praha nechce zbytečně kácet stromy, že bychom šli do lesa a hledali ten nejkrásnější, proto se dělá výběr ze stromů, které by se musely pokácet tak jako tak," řekl pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr (TOP 09). Osud stromu podle něj neskončí Vánocemi. "Na Tři krále bude odzdoben, následovat bude ořezání větví, které poputují do pražské zoologické zahrady. Kmen půjde do střední odborné školy, kde z něj studenti vyrobí nábytek pro lidi v pražských domovech seniorů a v domovech dětí a mládeže," dodal radní.

Praze strom nabídli manželé Kozderkovi, jde o jeden ze dvou smrků, které na jejich pozemku stojí. "Problém je v tom, že má kořeny pod cestou a další v louce a na staré bouračce a už je velký a sousedi z chalup se bojí, aby jim to tam nespadlo, takže jsme si říkali, že je oba musíme pokácet. Manželka zjistila, že je akce Strom pro Prahu, tak jsme to tam poslali. Protože než ho po kouskách rozřezat a spálit, takhle ještě udělá radost," řekl ČTK majitel Miloš Kozderka, který oba stromy pamatuje jako jako malé stromečky. Druhý ze stromů ale skončí rozřezaný na palivo. "Není tak pěkný," poznamenal majitel.

Pokácení a přípravy stromu se ujal mistr České republiky v kácení stromů Jiří Vorlíček. Strom po celou dobu jistil jeřáb, protože bylo potřeba nejprve spodní část zbavit větví a připravit podle šablony tak, aby mohl být bez další úpravy usazen na Staroměstském náměstí. Dřevorubec také před uložením stromu na tahač označil na smrku stranu, která bude vidět od orloje. "Až ho budou z pondělka na úterý stavět, tak to budou mít zjednodušené, protože za umělého osvětlení se to ne vždycky dobře trefuje," dodal Vorlíček.