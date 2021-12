Vánoční oběd pro lidi bez domova bude v Praze v klášteře františkánů

Praha - Tradiční vánoční oběd pro lidi na okraji společnosti a bez domova se bude stejně jako loni podávat 25. prosince ve františkánském klášteře na Jungmannově náměstí. Pořádá ho křesťanská komunita Sant'Egidio, o den později se vánoční obědy budou konat i v Brně na radnici Brno-střed.

Před pandemií nemoci covid-19 se vánoční oběd v Praze konával v Arcibiskupském paláci na Hradčanech a přítomné pozdravil a povzbudil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Loni je navštívil i v klášteře františkánů.

Pořadatelé pražského oběda zvou lidi bez domova do kláštera františkánů u kostela Panny Marie Sněžné, který se nachází mezi Václavským a Jungmannovým náměstím. Na webu uvádějí, že pro účast na vánočním obědě je nutné mít certifikát o očkování, případně o prodělaném covidu anebo mít platný PCR test. Účastníci oběda vždy dostávají také cukroví a dárky, které se předtím shromáždí od dárců.

Lidé je mohou nosit 23. prosince v 16:00 a 25. prosince v 09:00 na nádvoří františkánského kláštera. Nejvíce uvítají spacáky, deky, nové teplé oblečení, nové rukavice, čepice a šály, nové spodní prádlo, menší termosky, termohrnky a kapesní nožíky, hodinky, čelovky, kapesní rádia a baterie.

V Brně se oběd bude konat na radnici Brno-střed a v přilehlém dvoře ve čtyřech časových blocích od 10:00 do 12:00, od 12:00 do 14:00, od 14:00 do 16:00 a od 16:00 do 18:00. Během obědů bude nutné dodržovat protiepidemická opatření a do vnitřních prostor bude vstup jen pro očkované. Na místě bude celý den přítomný terénní testovací tým, který bude provádět antigenní testování.

"Chudí lidé bez přístřeší jsou v této době více zranitelní. Kromě toho, že řada z nich patří do rizikových skupin, mají méně možností, jak se dostat k pomoci, a také jsou více sami. Nechceme na ně o těchto Vánocích zapomenout, a proto chceme zajistit možnost, jak se o těchto Vánocích setkat bezpečným způsobem a za dodržování předepsaných vládních opatření proti šíření koronaviru," uvádějí na svém webu pořadatelé vánočních obědů.