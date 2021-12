Vánoční koncert Prokopa bude pro posluchače v pražské Lucerně i on-line

Ilustrační foto - Michal Prokop se skupinou Framus Five vystoupil na vyhlašování hudebních cen Žebřík 3. září 2021 v Plzni.

Praha - Vánoční koncert Michala Prokopa se dnes uskuteční ve Velkém sále pražské Lucerny i jako placený přímý přenos on-line. Hosty koncertu budou Petr Janda a skupina Colorful People. Současné omezení stanovuje maximální počet návštěvníků na tisíc sedících osob. Lidé se musejí prokázat dokončeným očkováním nebo potvrzením o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Na koncertu se bude vzpomínat i na kytaristu a skladatele Luboše Andršta, který zemřel v noci na pondělí, napsal Prokop na facebooku.

Andršta, s nímž hrál v kapele Framus Five, označil Prokop za svého nejstaršího spoluhráče a úžasného muzikanta.

Na zajištění přenosu se podílí stejný tým jako na loňském televizním koncertu Národ sobě – kultura tobě, přenášeném naživo z pražského Národního divadla. V Lucerně se bude vysílat na několik kamer s televizním přenosovým vozem.

V programu zazní Prokopovy hity i písně z letošního alba Mohlo by to bejt nebe..., za jehož prodej obdrží Prokop na pódiu od zástupců vydavatelství Supraphon Zlatou desku. Lídr skupiny Olympic Janda po boku Prokopa a jeho kapely Framus Five vystoupí poprvé.

Dalším hostem Vánočního koncertu je česko-slovenské trio Colorful People, které tvoří Lenka Novotná, Juraj Holoda a Dušan Marko. Momentálně pracují na debutovém autorském albu Reflections vol.1, zároveň připravují akustické nahrávky s coververzemi svých oblíbených písní z repertoáru hvězd, jako jsou Sting, Rihanna, Lionel Richie, John Mayer nebo Justin Timberlake.

Pro Prokopa bude prosincové koncertování v Lucerně návratem ke kořenům. V tomto sále zpíval během své více než padesátileté dráhy mnohokrát. Poprvé to bylo v roce 1967 na 1. československém beatovém festivalu, na kterém získal ocenění pro nejlepšího zpěváka.

Prokop zahájil s Framus Five hudební činnost v roce 1967. Debutové album Blues In Soul vycházelo z amerického soulu a rhythm'n'blues. Následující Město ER představilo na české scéně žánr art rocku. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do českého rockového textařství básníku Josefu Kainarovi. V 80. letech zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem.