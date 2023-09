Vánoční koncert Michala Prokopa se uskuteční 21. prosince ve Foru Karlín

Praha - Tradiční vánoční koncert zpěváka Michala Prokopa se skupinou Framus Five a dalšími hosty se uskuteční ve čtvrtek 21. prosince v pražském Foru Karlín. Mimo jiné se na něm uskuteční křest kompilačního alba Čas je šťastnej lhář s výběrem písní, které Prokop za svoji kariéru nahrál. Mezi hosty se letos objeví například Jan Hrubý se skupinou Kukulín. ČTK o tom za pořadatele informoval David Gaydečka.

"Do Fora Karlín se vracíme, a já pevně doufám, že se v příštích letech s vánočním koncertem už nikam jinam stěhovat nebudeme. Když jsem na prknech, co znamenají svět, stál před šestapadesáti lety poprvé, vůbec jsem si neuměl představit, že na nich budu stát ještě v roce 2023," uvedl Prokop.

Loňský Prokopův vánoční koncert se uskutečnil ve Velkém sále pražské Lucerny. Tato Prokopova vystoupení jsou oblíbená pro svoji jedinečnou atmosféru a zpravidla představují vyvrcholení zpěvákova koncertního roku. Návštěvníci se mohou těšit na písně jako Kolej Yesterday, Blues o spolykaných slovech nebo Bitva o Karlův most.

Prokop zahájil s Framus Five hudební činnost v roce 1967. Debutové album Blues In Soul vycházelo z amerického soulu a rhythm'n'blues. Následující Město ER představilo na české scéně žánr art rocku. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do českého rockového textařství básníku Josefu Kainarovi.

V 80. letech zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem. V současnosti veřejně vystupuje s obnovenou skupinou Framus Five a s akustickým triem. Televizní diváci ho znají jako moderátora pořadu České televize Krásný ztráty. Je členem Beatové síně slávy radia Beat a členem Síně slávy ankety Anděl České hudební akademie. Je rovněž nositelem Řádu umění a literatury Francie.