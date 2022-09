Vaňková věřila ve výhru kandidátky ODS s TOP 09 v Brně, hodlá oslovit všechny

Brno - Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) věřila ve výhru společné kandidátky ODS s TOP 09. Řekla to dnes ČTK poté, co podle předběžných výsledků její koalice zvítězila. Vaňková vítězství považuje za vizitku úspěšné práce v končícím čtyřletém období. Oslovit chce všechny subjekty, které se dostanou do zastupitelstva, a hledat programové průniky.

Předešlé dvoje komunální volby v Brně vyhrálo hnutí ANO. "Já jsem věřila, že vyhrajeme. Mým cílem bylo vyhrát. Moc děkuju všem voličům, kteří podpořili naši koalici. Beru to jako úspěšnou kampaň a také jako vizitku naší čtyřleté práce. Mám radost," uvedla Vaňková.

Zatím neřekla, koho při jednání upřednostňuje. Nabízí se zachování stávající koalice s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD, ale také nová koalice s hnutím ANO, které nejspíš skončí druhé. "Chci oslovit všechny subjekty, které se dostanou do zastupitelstva, a řešit programové průniky," doplnila Vaňková.

V Brně ve volbách v roce 2018 zvítězilo hnutí ANO s 18 mandáty, druhá ODS s podporou Svobodných měla 14 mandátů, následovala KDU-ČSL s osmi křesly v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Šest jich získali Piráti, pět ČSSD a čtyři SPD. Volební účast byla 42,65 procenta. Okamžitě po volbách hnutí ANO sice oznámilo vznik koalice, ale nakonec skončilo v opozici spolu s SPD. Koalici totiž vytvořila ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD. Primátorkou se stala Markéta Vaňková (ODS).