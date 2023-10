Vaňková připomene hity Ivety Bartošové, Bende bude vzpomínat na Petra Nováka

Praha - Zpěvačka Šárka Vaňková v projektu P.S. Iveta připomene hity Ivety Bartošové, hudebník Petr Bende bude koncertním programem vzpomínat na Petra Nováka. Projekt P.S. Iveta uvede tuto středu 4. října koncert v pražském Strašnickém divadle. Bende připravil celkem 15 skladeb mapujících kariéru oblíbeného zpěváka. Z nich sestavil program série vystoupení, kterou zahájí ve středu 1. listopadu v Olomouci. ČTK o tom informovali organizátoři vzpomínkových koncertů.

Za projektem P.S. Iveta stojí Fredy Bittner, kapelník původní kapely Bartošové. Poté, co se loni v pražské Lucerně uskutečnil koncert, kde hity Bartošové zazpívala řada českých zpěvaček a zpěváků, Fredyho nejvíce zaujala právě Vaňková. "Je tam určitá podoba, nejen vizuální. Šárka (Vaňková) stále působí jako taková holčička a tou Iveta zůstávala do konce života. Navíc jsem viděl, jak jí ty písničky baví," uvedl Bittner.

Program s 22 písněmi, mezi kterými nechybí hity Víš, lásko nebo Hej pane diskžokej, se chystají představit publiku po celé České republice. "Nechceme z toho dělat nějaký vzpomínkový koncert, nějakou tryznu. Naším cílem je, aby písně Bartošové, které řada lidi dodnes miluje, žily dál a zněly živě," podotkla Vaňková, známá jako účastnice první SuperStar, kde skončila na druhém místě za Anetou Langerovou.

Bartošová, která se narodila 8. dubna 1966, patřila od konce 80. let k hvězdám české populární hudby, třikrát se stala zlatou slavicí, vystupovala v úspěšných muzikálech a zahrála si též ve filmu. Ke konci života bojovala se závislostí na alkoholu, lécích i s nevyrovnaným soukromím. Poslední roky před smrtí byla vděčným objektem bulvárních médií, která sledovala každý její krok. V dubnu 2014 spáchala sebevraždu, svůj život ukončila skokem pod vlak.

S myšlenkou na zpracování a připomenutí písní Petra Nováka si Bende pohrával už delší dobu. Před zhruba 15 lety pro ni získal i Iva Plicku, Novákova dvorního textaře. Následovalo povolení od dalších autorů, muzikantů i dědiců a mohl vzniknout projekt Petr zpívá Petra. V jeho rámci již vyšel singl s novou podobou Novákova hitu Já budu chodit po špičkách z roku 1967.

"Má úžasnou atmosféru. Vložil jsem do ní novou kytarovou linku a producent Lukáš Chromek jí dal moderní ráz, ale zanechal v ní původní energii v celkové aranži," sdělil Bende. "Nestavím se k tomu tak, že chci zpívat jako Petr Novák, toho nikdo nenahradí. Zpívám svým výrazem, mám svoji autorskou tvorbu. Moje hlavní motto bylo – smeknout klobouk, být součástí a také pokorným průvodcem příběhů pro současné publikum a další generace," dodal.

Petr Novák svoji první kapelu George and Beatovens založil v roce 1963 a po krátkém působení ve skupině Flamengo se s ní na konci 60. let ocitl na vrcholu slávy. Následovala několikaletá životní a hudební krize, způsobená zčásti nastupující normalizací. Novák se však dokázal vrátit. Jeho dlouholetá vášeň pro alkohol a cigarety mu nakonec přivodila kolaps. Zemřel 19. srpna 1997 ve věku nedožitých 52 letech na zástavu srdce. O rok později byl in memoriam zapsán do hudební síně slávy. V roce 2017 byl jako autor zapsán in memoriam do Zlatého fondu Ochranného svazu autorského OSA.