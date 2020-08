Vaňková odmítá nařčení, která se objevila po razii v Brně-středu

Brno - Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) v souvislosti s pondělní razií policie na radnici Brno-střed odmítá, že by se dopustila něčeho nezákonného, jak naznačila některá média. Vaňková se dnes vyjádřila pro ČTK. Hospodářské noviny uvedly, že zásah policie měl spojitost s Vaňkovou a dalšími politiky ODS kvůli podezření z kupčení s brněnským majetkem a braní úplatků. Vaňková i její náměstek Robert Kerndl (ODS) to popírají a kauzu považují za politickou s poukazem na blížící se krajské volby. Od policie dostali pozvání k podání vysvětlení, které podle svých slov vítají.

Policie zasahovala na radnici od pondělního až do úterního rána. Hospodářské noviny (HN) a Aktuálně.cz nedávno informovaly, že vyšetřování politiků odstartovala výpověď exstarosty Rojetína Pavla Hubálka, jehož policie stíhá za kupčení s městským majetkem. Hubálek uvedl, že byl součástí systému, který tvořili právě politici ODS včetně Vaňkové, Kerndla i bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. "Všechna nařčení odmítáme a popíráme. Je zvláštní, že tak začal (Hubálek) vypovídat až po změně koalice v Brně roce 2018, přitom se to má týkat doby z let 2010 až 2014, o které mohl informovat dávno dřív," uvedla Vaňková.

Předloni koalice v čele s ODS vystřídala na radnici koalici vedenou hnutím ANO. "Průběh celé aféry až do dneška v nás navíc zanechává pocit, že kauza má politický podtext. V současné době před krajskými volbami to poslouží politické konkurenci. O všem ale informujeme koaliční partnery," uvedli Vaňková s Kerndlem.

Podle nich se Hubálek také snažil výpovědí dosáhnout statusu spolupracujícího obviněného, což zpravidla může vést k nižšímu trestu. "Existuje však podezření, že v činnosti pokračuje. Chodí na Brno-střed i magistrát jako doprovod zájemců o přidělení bytů. Chodí s nimi na úřad i na prohlídky bytu," uvedl Kerndl.

S primátorkou vidí pondělní razii policie na radnici jako pochopitelný krok. "Policie dělá svou práci, je to v pořádku. Potřebuje si ověřit informace, které se vztahují k trestné činnosti samotného Hubálka. My jsme ve věci Hubálek dostali pozvání na policii k podání vysvětlení. Jsme rádi, že se po roce a půl konečně budeme moct k věci vyjádřit," řekli primátorka s náměstkem. Před rokem a půl už na Hubálka podal trestní oznámení pro křivou výpověď exministr Blažek (ODS), který ČTK napsal, že Hubálek lže a na obhajobu uvádí vše možné.