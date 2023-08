Vaňková nemá nové informace ohledně kauzy přidělování nebytových prostor v Brně

Brno/Praha - Primátorka Markéta Vaňková (ODS) nemá žádné nové informace ohledně kauzy přidělování nebytových prostor v Brně. Policie ji ohledně toho naposledy kontaktovala před třemi lety, od té doby ne, řekla dnes novinářům Vaňková. Odmítla tvrzení vyplývající z textu Seznam Zpráv, že by prostory v domě v ulici Hlinky měly původně sloužit pro ni k vybudování bydlení.

"Jedná se pořád o stejnou záležitost, na kterou bylo několikrát upozorňováno. Moji příbuzní v roce 2012 požádali o přidělení prázdných půd, které jim byly přiděleny. Měli si tam vybudovat byty, ale došlo ke změně rodinné situace, a tak prostory vrátili městské části. Nyní je nová informace, kterou mají údajně novináři od policie. Mě naposledy kontaktovala před třemi lety, od té doby ne. Já žádné nové informace nemám," řekla primátorka.

Dodala, že se nechce dále vyjadřovat přes média. Policii na vše odpoví, pokud ji znovu předvolá.

Podle Vaňkové se ji na kauzu neptali dnes ani kolegové z rady a nebylo to tématem. Její spolustraník Petr Kratochvíl novinářům řekl, že o případu nemá dostatek informací na to, aby to komentoval.

Seznam Zprávy: Policie míní, že Vaňková využila bílé koně k získání bytu od města

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) podle informací serveru Seznam Zprávy míní, že v kauze přidělování nebytových prostor v Brně, figuruje primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). V dokumentu, v němž sdělují obvinění dvěma podezřelým. uvedli, že prostory v domě v ulici Hlinky měly původně sloužit k vybudování bydlení pro Vaňkovou a že její příbuzní sehráli roli bílých koní. Server připomíná, že k této větvi kauzy žádal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) prostřednictvím svých ministerských pravomocí Nejvyšší státní zastupitelství o některé informace k případu.

Bývalý náměstek Vaňkové, ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) dnes novinářům řekl, že záležitost se objevila v médiích opakovaně. Nemá jiné informace než z mediálních zdrojů, nechtěl se tedy k věci vyjadřovat. "Mě od října loňského roku policie nekontaktovala," dodal. Hladík tehdy s policií mluvil o privatizaci domů po zásahu na několika místech v Brně včetně jeho kanceláře na magistrátu, kde končil coby náměstek. Hladík z ničeho obviněn nebyl.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 10. srpna oznámilo, že v souvislosti s přidělováním nebytových prostor v Brně v ulici Hlinky 46 a Hlinky 46a začali trestně stíhat čtyři lidi. Dva z nich stíhají opětovně, dva nově. Žalobkyně Petra Lastovecká tehdy odmítla ČTK říci, zda dotyční vykonávají nějaké politické funkce. Kriminalisté tři lidi podezřívají z podplacení, jeden člověk se tohoto jednání dopustil ve formě účastenství. Čtvrtého podezřívají z podvodu. Vaňková tehdy na sms dotaz ČTK, zda má ohledně případu nějaké informace, odpověděla, že nemá.

"Policejnímu orgánu se jeví jako věrohodná verze, že půdní prostory byly původně určeny pro Markétu Vaňkovou, která měla nájemní smlouvy formálně uzavřeny na svého švagra a jeho družku, kteří sami neměli dostatek finančních prostředků na případnou výstavbu bytů," napsali podle serveru vyšetřovatelé NCOZ v dokumentu, v němž sdělují obvinění podezřelým Denise Hlubocké a Monice Janoškové. Obě podle serveru policie stíhala už loni na podzim.

Hlubocká přitom s detektivy částečně spolupracovala s podle serveru uvedla, že byla součástí skupiny, která v Brně manipulovala přidělování a privatizace městských bytů ve větším měřítku. Web píše, že vyšetřovatelům vydala i některé listiny, které se podezřelým dosud dařilo před policejními domovními prohlídkami uchránit. "Policisté tak mají výpověď už druhého spolupracujícího obviněného, který systém vedený politiky ODS popisuje. Prvním je někdejší dobrý známý jihomoravských občanských demokratů Pavel Hubálek, v kauze také obviněný," uvedli Seznam Zprávy. Podle serveru Blažek i Vaňková označují Hubálka za podvodníka, který lže, aby se z vlastního stíhání vyvinil.

Server píše, že půdní prostory podle detektivů měly posloužit Vaňkové, i když je vedení radnice Brno-střed obsazené jejími spolustraníky z ODS přikleplo oficiálně příbuzným. V roce 2012 byla jedna půda přidělena švagrovi primátorky Ondřeji Vaňkovi a druhá pak jeho přítelkyni. V radě, která o přidělení půdních prostor příbuzným rozhodla, v té době zasedala i Markéta Vaňková. Pod přidělením bytů je podpis tehdejšího starosty Libora Šťástky. Ten policistům u výslechu tvrdil, že nevěděl, že podepisuje pronájem pro příbuzné své radní. Příbuzní Vaňkové později podle serveru radnici požádali, aby jim přidělené půdní prostory byly přepsány na jiný pár. Policie podle serveru mínila, že to byly jen nastrčené osoby.

Vaňková se nakonec rozhodla pro jiný byt, prostory v ulici Hlinky spravuje muž, který k nim vůbec nemá nájemní smlouvu s městem, jeden byt mají pronajatý studentky, druhý slouží k pronájmu turistů, uzavřel server.