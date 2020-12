Vaňková: Grand Prix v Brně se příští rok pravděpodobně nepojede

Brno - Motocyklová Grand Prix v Brně se příští rok s velkou pravděpodobností nepojede, ačkoliv rozhodnutí ještě není definitivní. ČTK a Českému rozhlasu to dnes řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Podle ní se ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nechce podílet na opravě dráhy odhadem za 100 milionů korun, kterou požaduje promotérská společnost Dorna.

Město ani kraj nemají na rekonstrukci peníze kvůli propadům v důsledku pandemie koronaviru. Podle Vaňkové také hrozí, že pořadatelský spolek nedostane od ministerstva 85 milionů, které byly slíbené na letošní a příští ročník.

Dorna stanovila rekonstrukci dráhy jako podmínku pro pořádání závodů v příštím roce. Zatím Velkou cenu České republiky nezařadila do kalendáře, nechala pro ni ale volné místo, které však může zaplnit jiný zájemce.

Spolek města a kraje, který posledních pět let akci pořádal, požádal ministerstvo o peníze na opravu dráhy, kterou vlastní soukromý subjekt Automotodrom Brno. "Přišel nám dopis, že se ministerstvo na opravě dráhy finančně podílet nebude. Nyní budeme činit další kroky. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, nicméně s velkou pravděpodobností se ročník 2021 v Brně nepojede," uvedla Vaňková. Zápornou odpověď ministerstva potvrdil i hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Spolek měl smlouvu s Dornou na pořádání pěti ročníků, letos se uskutečnil pátý. Kvůli koronaviru se ale jel bez diváků za snížený poplatek. Z původních více než čtyř milionů eur (kolem 110 milionů Kč) klesl na jeden milion eur (asi 27 milionů Kč) s tím, že se příští rok pojede i s diváky za šest milionů eur (asi 162 milionů Kč). Dorna ale jako podmínku požaduje právě opravu dráhy Masarykova okruhu. Na její kvalitu si letos stěžovali jezdci.

Od roku 2022 chce navíc Dorna zvýšit poplatek na zisk licence na devět milionů eur (asi 243 milionů Kč). Na letošní a příští ročník Velké ceny kraj i město schválily shodně po 60 milionech korun, stát měl přispět částkou 85 milionů. Podle Vaňkové ministerstvo uvedlo, že byla přislíbena spoluúčast státu pouze pro případ, že se pojede letos i příští rok, a pokud se nebude příští ročník konat, spolek nedostane žádné peníze.

Podle primátorky zatím není jasné, zda by spolek musel zalistovací poplatek šest milionů eur platit i v případě, že by se akce neuskutečnila. "Záleží na Dorně. Podle mého právního názoru jsou oba výklady možné. Není ale logické platit poplatek za akci, která nebude realizovaná," řekla Vaňková. Pokud se závody neuskuteční, primátorka by si přála, aby se akce jednou do Brna vrátila. "Za těch podmínek, které jsou nám ale nabízené, to nevidím jako reálné, pokud bychom neměli velké sponzory," uvedl Vaňková k zamýšlenému poplatku devět milionů eur.