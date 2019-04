Praha - Fotbalista Bohemians 1905 Antonín Vaníček věřil, že dnešním jediným gólem ve čtvrtfinále domácího poháru proti Olomouci zlomil prokletí "Klokanů" na jejich stadionu. Pražané před svými diváky skórovali po dlouhých 526 minutách a soutěžní výhry se v "Ďolíčku" dočkali poprvé od začátku října.

"Je to strašně cenný gól. Po nějakých 500 minutách jsme v Ďolíčku dali gól. Máme fantastický tým a moře šancí každý zápas. Visel nad námi nějaký černý mrak, tak snad se tímhle zlomil," řekl po výhře 1:0 novinářům Vaníček.

"Kdybychom dávali víc gólů, byli bychom mezi prvními šesti sedmi týmy ligy. Teď máme radost, musíme se připravit na ligu na Mladou Boleslav a věřím, že vyhrajeme," dodal Vaníček.

Dvacetiletý ofenzivní záložník skóroval poprvé od loňského května a poslal Bohemians poprvé v samostatné historii do semifinále domácího poháru. "Tím pádem je to nejcennější gól kariéry," podotkl Vaníček.

V 77. minutě si zaběhl za obranu a pohotově přehodil olomouckého brankáře Miloše Buchtu. "Kdyby nevyběhl, měl bych to o dost těžší. Že na mě vyběhl, mi umožnilo, abych ho přehodil. Byl na penaltě, byl to můj první záměr ho přehodit," prohlásil Vaníček. "Věřil jsem v gól, celý zápas jsme měli navrch, vytvořili si o dost víc šancí. Byla otázka času, kdy nám to tam padne," dodal.

V semifinále Bohemians narazí na jednoho z trojice Slavia, Sparta a Ostrava. "Máme ambice pohár vyhrát. Pokud ho vyhrajeme, bude to první trofej, kterou bych získal s áčkem Bohemky. Byla by to obrovská euforie. Máme ambici porazit kohokoliv, je nám to vcelku jedno. Chtěl bych hlavně hrát semifinále doma," doplnil Vaníček.