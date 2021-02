Vaněčka dělilo pět minut od nuly, Vrána a Zacha skórovali

New York - Hokejový brankář Vítek Vaněček kryl v Pittsburghu 26 střel a dovedl Washington v úterním utkání NHL k výhře 3:1. Český gólman přišel o čisté konto až v 56. minutě a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Jeho spoluhráč Jakub Vrána si připsal rozdílový gól. Pavel Zacha přispěl jednou trefou k výhře New Jersey 5:2 na ledě New Yorku Rangers.

Skóre v Pittsburghu otevřel ve 25. minutě Conor Sheary a v polovině utkání Vaněček udržel těsně vedení, když zneškodnil Brandonu Tanevovi sólový únik v oslabení. I se štěstím. "Chtěl jít do kličky, ale ztratil puk a prošel mi mezi betony. Cítil jsem, že je za mnou, tak jsem se rychle otočil a byl tam," popsal Vaněček důležitý moment. Vzápětí zvýšil Vrána, který se prosadil střelou z pravého kruhu nad lapačku Tristana Jarryho.

Na začátku poslední třetiny přidal třetí gól Lars Eller. Vaněčka připravil o možnou první nulu v NHL Zach Aston-Reese. Vrána, který byl v tu chvíli na ledě, ještě gestem naznačoval, že by gól neměl být uznán, protože českého brankáře v momentu střely srazil útočící hráč. Toho ale na vlastního gólmana natlačil Justin Schultz. Washington i tak zastavil sérii čtyř proher a porazil Pittsburgh v této sezoně až na čtvrtý pokus.

"Není zábava prohrávat, ale vyhrávat," prohlásil Vaněček, který během série čtyř proher inkasoval 15 gólů a jednou byl střídán. "Jen jsem snažil, abych byl pořád připraven odvést pro tým maximum. Hodně mi pomohli i spoluhráči. Blokovali střely a skvěle čistili prostor před brankou. Pittsburgh se tak nedostával moc k dorážkám," dodal.

Vaněček patří k nejvytíženějším gólmanům soutěže a v úterý startoval v jedenáctém utkání v řadě. "Nikdy jsem takovou sérii neměl. Je to pro mě nová zkušenost, učím se. Jsem ale rád, že můžu chytat a fyzicky se cítím velmi dobře. Složitější byl start sezony, protože jsem dlouho nechytal zápas. Teď už nějakou formu mám a cítím se mnohem lépe," komentoval svou premiérovou sezonu v NHL.

Vaněček měl nejvíce práce v úvodní třetině, v níž zastavil 13 střel. "Začali jsme, jak jsme chtěli," pronesl kouč Pittsburghu Mike Sullivan. "Trefili jsme i dvě tyčky. Pokud by to skončilo gólem, zápas by vypadal úplně jinak. I přesilové hry jsme v úvodu sehráli dobře. Jen nám tam nic nepadlo," povzdechl si.

New Jersey odehrálo první zápas od 31. ledna, po němž kvůli nákaze koronavirem vynechalo sedm utkání. Návrat jim zpříjemnil ve 28. minutě Zacha, který otevřel skóre v přesilové hře pěknou ranou z pravého kruhu do horního rohu. Rangers v prostřední třetině smazali dvakrát jednogólové manko. Devils o své výhře rozhodli až třemi zásahy v posledních deseti minutách duelu.

Rangers prohráli počtvrté v řadě a patří s jedenácti body k nejhorším v soutěži. "Většinu zápasu nás přebruslili, přehrávali. Rozdali více hitů, byli úspěšnější v osobních soubojích. Chtěli vyhrát víc než my, to je nepřijatelné," uvedl kapitán týmu Chris Kreider. "Člověk by čekal, že nás gól do šatny na 2:2 povzbudí. Nestalo se. Už jsme šeredně dlouho nevyhráli. Hráči musí pochopit, jaký je rozdíl mezi prohrou a výhrou a co je potřeba pro to udělat," zlobil se i trenér David Quinn.

Buffalo se naopak po nucené koronavirové pauze nemůže chytit a prohrálo s New York Islanders oba zápasy. První 1:3 a odvetu 0:3. Islanders položili základ úterního vítězství v úvodní třetině, v níž si vypracovali dvoubrankový náskok. Výhru zpečetil v poslední sekundě Anders Lee, který skóroval v utkání dvakrát.

Gólman Islanders Ilja Sorokin, který před sezonou přišel z CSKA Moskva jako jedna z hvězd KHL, vychytal ve svém čtvrtém startu v NHL první výhru i čisté konto zároveň. Na nulu potřeboval 20 zásahů a za klíčový zákrok označil pomoc kouče Barryho Trotze, který si vzal za stavu 2:0 trenérskou výzvu a gól Buffala byl kvůli ofsajdu zrušen. Islanders bodovali poosmé za sebou.

Minnesota vynechala kvůli bezpečnostním opatřením proti šíření nemoci covid-19 šest zápasů a v prvním utkání po dvou týdnech prohrála 0:4 na ledě Los Angeles. Hrdinou zápasu se stal Jonathan Quick, který zneškodnil 28 střel. Kings vyhráli o čtyři góly podruhé za sebou.

Vegas dvakrát vyrovnalo v utkání s Coloradem, ale po třetí brance soupeře už mělo málo času na změnu skóre. Nazem Kadri rozhodl 41 sekund před koncem třetí třetiny o výhře Avalanche 3:2.

NHL:

Buffalo - NY Islanders 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 5. a 60. Lee, 12. Pageau. Střely na branku: 20:24. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Pageau, 3. Pulock (všichni NY Islanders).

Pittsburgh - Washington 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 56. Aston Reese - 25. Sheary, 32. Vrána, 42. Eller. Střely na branku: 27:42. Brankář Vítek Vaněček z Washingtonu inkasoval z 27 střel jeden gól a úspěšnost zásahů měl 96,3 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pánik, 2. Vaněček, 3. Dowd (všichni Washington).

NY Rangers - New Jersey 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Branky: 32. Blackwell, 40. Bučněvič - 28. Zacha, 38. Butcher, 51. Šarangovič, 55. Merkley, 60. Malcev. Střely na branku: 39:37. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kuokkanen, 2. Merkley, 3. Blackwood (všichni New Jersey).

Vegas - Colorado 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky: 37. Pacioretty, 47. Marchessault - 8. MacKinnon, 38. Saad, 60. Kadri. Střely na branku: 29:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Colorado), 2. Martinez, 3. Pacioretty (oba Vegas).

Los Angeles - Minnesota 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 4. Anderson-Dolan, 33. Moore, 57. D. Brown, 60. Doughty. Střely na branku: 29:28. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Anderson-Dolan, 3. Vilardi (všichni Los Angeles).

Tabulky:

Centrální divize:

1. Tampa Bay 14 10 1 3 54:32 21 2. Carolina 13 10 0 3 50:36 20 3. Florida 13 9 2 2 44:40 20 4. Chicago 17 8 4 5 50:51 20 5. Columbus 17 7 4 6 50:60 18 6. Dallas 12 5 4 3 40:34 14 7. Nashville 15 6 0 9 36:52 12 8. Detroit 17 4 3 10 35:54 11

Severní divize:

1. Toronto 16 11 2 3 58:44 24 2. Montreal 15 9 2 4 52:39 20 3. Winnipeg 15 9 1 5 53:43 19 4. Edmonton 17 9 0 8 60:58 18 5. Calgary 15 8 1 6 44:40 17 6. Vancouver 19 7 1 11 57:71 15 7. Ottawa 17 4 1 12 40:69 9

Východní divize:

1. Boston 14 10 2 2 42:30 22 2. NY Islanders 15 8 3 4 38:34 19 3. Philadelphia 13 8 2 3 46:41 18 4. Washington 14 7 3 4 50:52 17 5. Pittsburgh 14 7 1 6 44:50 15 6. New Jersey 10 5 2 3 28:28 12 7. NY Rangers 14 4 3 7 33:39 11 8. Buffalo 12 4 2 6 31:38 10

Západní divize:

1. Vegas 14 10 1 3 43:31 21 2. St. Louis 16 9 2 5 52:49 20 3. Colorado 13 8 1 4 41:27 17 4. Arizona 15 7 2 6 40:42 16 5. Anaheim 16 6 3 7 32:42 15 6. Los Angeles 14 5 3 6 44:44 13 7. San Jose 14 6 1 7 38:51 13 8. Minnesota 12 6 0 6 30:34 12