Vaněček vychytal výhru Washingtonu, Rittich po pěti gólech za 15 minut střídal

New York - Hokejisté Floridy po vítězství v základní části NHL nezvládli první zápas v bojích o Stanleyův pohár. Domácí prohru s Washingtonem 2:4 neodvrátil ani český obránce Radko Gudas, který asistoval u prvního gólu Panthers. Brankář Vítek Vaněček pomohl Capitals k výhře třiceti zákroky. První zápas play off naopak nevyšel Davidu Rittichovi, který od Colorada inkasoval pět branek za 15 minut a střídal.

Capitals už ve 4. minutě využili přesilovkový tlak a těsně před návratem Mackenzieho Weegara na led se zásluhou dorážejícího Toma Wilsona dostali do vedení. Panthers odpověděli na konci první třetiny, kdy se po Gudasově přistrčení ve vlastním obranném pásmu rozjel Sam Bennett a akci zakončil střelou nad Vaněčkovu vyrážečku.

Po třiačtyřiceti sekundách druhého dějství hokejisté Floridy zásluhou Clauda Girouxe otočili skóre, víckrát ale na Vaněčka nevyzráli. Capitals naopak ve třetí části třemi brankami vrátili výhodu na svou stranu a došli si pro první výhru v sérii. Vítěznou trefu obstaral v 51. minutě T. J. Oshie.

Vaněček dostal přednost před Iljou Samsonovem a nastoupil do svého druhého zápasu v play off v kariéře. Díky spolehlivému výkonu vychytal v bojích o Stanley Cup první výhru. "Jsem rád, že jsme zvládli první zápas. Start do série je vždycky důležitý a může ovlivnit výkony v jejím dalším průběhu. Kluci dnes hráli opravdu dobře, odmakali to dozadu a v útoku dokázali využívat své šance. Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas," pochvaloval si Vaněček.

O poznání horší vstup do play off zažil Rittich, jenž při zranění Juuseho Sarose dostal v brance Predators šanci jako týmová jednička. Hokejisté Colorada ho překonali pětkrát z 13 pokusů a po patnácti minutách ho nahradil Connor Ingram.

Colorado do utkání vstoupilo aktivně a ve třetí minutě dvěma góly v rozmezí dvaadvaceti sekund odskočilo do dvoubrankového vedení. Po úvodním tlaku domácích dostali hosté výhodu přesilovky, namísto snížení ale nechali ujet Andrewa Cogliana a inkasovali potřetí. Další branky přidali Cale Makar a Artturi Lehkonen a po patnácti minutách bylo prakticky rozhodnuto.

Jediným střelcem Nashvillu byl Matt Duchene, ale jeho dvě trefy pouze zkorigovaly vysokou prohru 2:7. "Na začátku jsme byli trochu nervózní a doplatili jsme na to. Proti týmu, jako je Colorado, nesmíte v úvodu zaváhat, naopak ho musíte co nejrychleji zastavit. Teď se musíme připravit na další zápas, který bychom chtěli zvládnout mnohem lépe," řekl Duchene.

Až třetí prodloužení rozhodlo o vítězi prvního zápasu mezi Pittsburghem a newyorskými Rangers. Newyorskému celku nestačilo na výhru ani nevídaných 79 zásahů brankáře Igora Šesťorkina, jehož v čase 105:58 překonal krajan Jevgenij Malkin. Více zásahů než ruský brankář si v play off připsal pouze Joonas Korpisalo, který v roce 2020 zlikvidoval 85 střel hokejistů Tampy Bay.

Rangers byli v zápase blízko výhře, v 57. minutě za stavu 3:3 dal gól Filip Chytil, ale rozhodčí po trenérské výzvě branku neuznali kvůli postavení jednoho z útočníků v brankovišti.

Malkin se díky vítězné trefě stal teprve třetím hráčem klubové historie, který se prosadil později než ve druhém prodloužení. Jediní dva hokejisté, kteří to v dresu Penguins dokázali před ním, byli čeští útočníci Petr Nedvěd a Petr Sýkora.

Série mezi Calgary a Dallasem odstartovala v defenzivním duchu. Flames díky trefě Eliase Lindholma ze 6. minuty porazili Stars 1:0. Brankář Jacob Markström hned v prvním duelu play off navázal na devět čistých kont ze základní části a potvrdil, že v aktuálním ročníku chytá ve fantastické formě. Proti Dallasu mu na nulu stačilo pouze 16 zásahů.

Výsledky play off NHL

Východní konference - 1. zápasy:

Florida - Washington 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Branky: 18. Bennett (Gudas), 21. Giroux - 4. Wilson, 49. Kuzněcov, 51. Oshie, 60. Eller. Střely na branku: 32:37. Vítek Vaněček za Washington odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 93,8 procenta. Diváci: 19.678. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Oshie (oba Washington), 3. Bobrovskij (Florida).

New York Rangers - Pittsburgh 3:4 ve 3. prodloužení (1:0, 2:3, 0:0 - 0:0, 0:0, 0:1)

Branky: 10. Fox, 24. Copp, 38. Kreider - 25. a 32. Guentzel, 39. Rust, 106. Malkin. Střely na branku: 68:83. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Malkin (Pittsburgh), 2. Šesťorkin (NY Rangers), 3. Rust (Pittsburgh).

Západní konference - 1. zápasy:

Colorado - Nashville 7:2 (5:0, 1:1, 1:1)

Branky: 3. a 47. MacKinnon, 3. D. Toews, 9. Cogliano, 13. Makar, 16. Lehkonen, 35. Landeskog - 39. a 53. Duchene. Střely na branku: 45:25. David Rittich za Nashville odchytal 15 minut a 4 sekundy, inkasoval pět branek z 13 střel a úspěšnost zákroků měl 61,5 procenta. Diváci: 18.091. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Makar, 3. Rantanen (všichni Colorado).

Calgary - Dallas 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 6. E. Lindholm. Střely na branku: 26:16. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. E. Lindholm (oba Calgary), 3. Oettinger (Dallas).