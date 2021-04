Vaněček vychytal výhru Washingtonu nad New Jersey

Utkání NHL New Jersey - Washington. Vlevo brankář Washingtonu Capitals Vítek Vaněček, vpravo Janne Kuokkanen z New Jersey Devils.

Utkání NHL New Jersey - Washington. Vlevo brankář Washingtonu Capitals Vítek Vaněček, vpravo Janne Kuokkanen z New Jersey Devils. ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Český brankář Vítek Vaněček pomohl Washingtonu dvaadvaceti zásahy k výhře 2:1 v prodloužení na ledě New Jersey. Capitals se díky vítězství odpoutali na čele Východní divize od Pittsburghu a New York Islanders.

Washington otevřel skóre zápasu v 29. minutě, kdy se trefil obránce John Carlson. Vedení Capitals ale nemělo dlouhého trvání, vydrželo pouhé čtyři minuty. Vaněček vyrazil střelu Jespera Boqvista jen před sebe a dojíždějící Michael McLeod v ideální pozici nezaváhal.

V prodloužení mohli Devils dvakrát rozhodnout, ale únik Jacka Hughese zneškodnil Vaněček výborným zákrokem levým betonem a Travis Zajac trefil pouze tyčku. Ihned po Zajacově zakončení se odraženého puku ujal obránce Orlov, projel až do útočného pásma a přesnou střelou z pravého kruhu rozhodl o vítězství Capitals.

Edmonton porazil Calgary 3:2 a vyhrál pátý ze sedmi letošních vzájemných zápasů. Oilers v polovině utkání prohrávali 1:2, dvěma góly ale dokázali skóre zápasu otočit. Vítěznou branku vstřelil v 48. minutě nejproduktivnější hráč NHL Connor McDavid.

Výsledky NHL

New Jersey - Washington 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 33. M. McLeod – 29. Carlson, 65. Orlov. Střely na branku: 23:40. Vítek Vaněček za Washington odchytal 64 minut a 39 sekund, inkasoval jednu branku z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 95,7 procenta. Diváci 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Orlov (Washington), 2. Blackwood, 3. M. McLeod (oba New Jersey).

Winnipeg - Toronto 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 32. Copp – 26. Dermott, rozhodující sam. nájezd Spezza. Střely na branku: 32:38. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Campbell (Toronto), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. Spezza (Toronto).

Edmonton - Calgary 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Branky: 22. Nugent-Hopkins, 32. Kahun, 48. McDavid – 13. Michael Stone, 26. M. Tkachuk. Střely na branku: 25:26. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Michael Stone (Calgary), 3. Yamamoto (Edmonton).

Colorado - St. Louis 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Branky: 15. a 34. MacKinnon, 4. Saad – 4. Hoffman, 38. Perron. Střely na branku: 39:27. Diváci: 4039 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Landeskog (oba Colorado), 3. Perron (St. Louis).

Anaheim - Arizona 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky: 17. Volkov, 25. Silfverberg – 19. Johan Larsson, 31. Pederson, 53. Kessel, 57. Schmaltz. Střely na branku: 29:31. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Johan Larsson (Arizona), 2. Drysdale (Anaheim), 3. Chychrun (Arizona).

Los Angeles - San Jose 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 3. Hertl, 29. Meier (Hertl), 60. Balcers. Střely na branku: 30:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones, 2. Meier, 3. Hertl (všichni San Jose).