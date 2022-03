Vaněček vychytal v NHL výhru, Voráček nedohrál

New York - Hokejový brankář Vítek Vaněček zastavil v NHL na ledě Vancouveru 23 střel, dovedl hokejisty Washingtonu k výhře 4:3 v prodloužení a připsal si čtvrtý vítězný start v řadě. Útočník Columbusu Jakub Voráček nedohrál páteční zápas po nešetrném zákroku útočníka Minnesoty Marcuse Foligna kolenem na koleno.

Vaněček odolával dvě třetiny, ve kterých kryl všech 17 pokusů domácích hráčů, a také díky jeho zákrokům vedl Washington od sedmé minuty 2:0. Oba góly vstřelil Jevgenij Kuzněcov. Ve druhém případě doklepl puk z brankové čáry a zřejmě tím připravil Alexandra Ovečkina o 767. trefu v NHL, kterou by se jeho ruský krajan osamostatnil v historickém pořadí střelců na třetím místě a předčil Jaromíra Jágra.

"Kuzy udělal stoprocentně správnou věc," řekl trenér Washingtonu Peter Laviolette o gólu na 2:0, po kterém si ani Kuzněcov nebyl jistý, komu bude připsán, a bral puk pro Ovečkina z branky. "Měl za sebou obránce, který mohl kotouč vypíchnout z brankoviště. Nejsem si jistý, zda by to byl gól, pokud by puk nedoklepl. Alex dá svůj gól příště. Dostane se tam (před Jágra). Maká na tom a odehrál dobrý zápas," doplnil kouč.

Na začátku poslední třetiny ale Vaněček nezareagoval na střelu Quinna Hughese od modré čáry a poté jej dvakrát překonal Bo Horvat. Útočník Vancouveru vyrovnal v přesilové hře střelou z mezikruží a o 100 sekund později se prosadil z dorážky. Za Washington kontroval opět Kuzněcov, který zkompletoval druhý hattrick v NHL v početní převaze z dorážky Ovečkinovy střely.

"Nikdo nepanikařil. Zůstávali jsme stejně jako vždy pozitivní a věřili si," řekl Kuzněcov k rychlému obratu Vancouveru, který se odehrál během pěti minut. Prodloužení rozhodl z přečíslení Lars Eller.

Voráček rozjížděl v poslední minutě při hře bez gólmana akci, ale Foligno jej poblíž červené čáry nekompromisně srazil. Český hráč se na ledě svíjel bolestí, ale odkulhal po svých do kabiny a později se ještě vrátil na střídačku.

Do hry už ale nezasáhl a klub po zápase jeho zdravotní stav neupřesnil. Rozhodčí neposoudili střet k velké nelibosti lavičky Columbusu jako nedovolený a nevylučovali.

I bez Voráčka ale Columbus zápas otočil a vyhrál nad Minnesotou 3:2 po nájezdech. O vyrovnání se zasloužil 32 sekund před koncem třetí třetiny ranou od modré čáry Zach Werenski a v rozstřelu se prosadil jako jediný Jegor Činachov, který skóroval i v základní hrací době. Hlavním hrdinou byl ale gólman Elvis Merzlikins, který kryl 36 střel a všechny tři nájezdy.

Hokejisté New Yorku Islanders porazili i díky dvěma gólům Joshe Baileyho doma Winnipeg 5:2 a jejich kouč Barry Trotz si připsal 900. výhru v roli trenéra. Této mety před ním v NHL dosáhli pouze Scotty Bowman (1244) a Joel Quenneville (969).

"Znamená to, že už trénuju dlouho," řekl devětapadesátiletý Trotz, který o milníku nevěděl. Před příchodem k Islanders vedl Nashville (1998 až 2014) a Washington (2014 až 2018), se kterým získal Stanleyův pohár. "Měl jsem štěstí na dobré hráče, proto je výher tolik," konstatoval.

Pittsburgh bez Dominika Simona zdolal na svém ledě Vegas 5:2. Penguins prohýřili v prostřední třetině dvoubrankový náskok, ale v závěrečné části zlomili nerozhodný stav třemi góly. Ten vítězný vstřelil obránce Mark Friedman, který skóroval téměř po roce. Hostům, kteří vyslali v utkání na Tristana Jarryho 42 střel, se navíc zranil jeden z lídrů Max Pacioretty.

Výsledky NHL

Pittsburgh - Vegas 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky: 19. Matheson, 23. Carter, 44. Friedman, 55. Rust, 58. Rodrigues - 25. Eichel, 29. Pietrangelo. Střely na branku: 33:42. Diváci: 18.341. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Carter, 3. Friedman (všichni Pittsburgh).

Columbus - Minnesota 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 14. a rozhodující sam. nájezd Činachov, 60. Werenski - 20. Kaprizov, 34. Zuccarello. Střely na branku: 28:38. Diváci: 16.399. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Činachov, 3. Werenski (všichni Columbus).

NY Islanders - Winnipeg 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 22. a 48. Josh Bailey, 7. Nelson, 22. A. Lee, 56. Clutterbuck - 17. Connor, 41. Wheeler. Střely na branku: 38:29. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Josh Bailey, 2. Nelson, 3. Varlamov (všichni NY Islanders).

Vancouver - Washington 3:4 v prodl. (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1)

Branky: 44. a 45. Horvat, 41. Q. Hughes - 6., 7. a 56. Kuzněcov, 61. Eller. Střely na branku: 26:34. Brankář Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval tři góly z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 18.814. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov (Washington), 2. Horvat, 3. Q. Hughes (oba Vancouver).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 58 40 5 13 243:170 85 2. Tampa Bay 57 37 6 14 197:166 80 3. Toronto 58 37 5 16 217:176 79 4. Boston 58 35 5 18 177:158 75 5. Detroit 58 24 7 27 170:218 55 6. Ottawa 57 21 5 31 151:183 47 7. Buffalo 59 19 8 32 157:210 46 8. Montreal 57 15 7 35 140:217 37

Metropolitní divize:

1. Carolina 57 40 5 12 193:134 85 2. Pittsburgh 59 35 9 15 193:158 79 3. NY Rangers 58 36 5 17 173:150 77 4. Washington 60 32 10 18 197:169 74 5. Columbus 59 29 3 27 193:218 61 6. NY Islanders 55 23 8 24 148:154 54 7. New Jersey 58 21 5 32 177:207 47 8. Philadelphia 57 18 10 29 144:199 46

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 59 41 5 13 230:170 87 2. St. Louis 57 33 7 17 201:157 73 3. Minnesota 57 34 4 19 216:187 72 4. Nashville 57 33 4 20 180:157 70 5. Dallas 56 32 3 21 166:162 67 6. Winnipeg 59 26 10 23 178:184 62 7. Chicago 59 21 8 30 155:205 50 8. Arizona 57 18 4 35 146:207 40

Pacifická divize:

1. Calgary 57 35 7 15 201:140 77 2. Los Angeles 59 32 8 19 175:166 72 3. Vegas 60 32 4 24 188:177 68 4. Edmonton 58 31 4 23 189:186 66 5. Vancouver 59 29 7 23 172:172 65 6. Anaheim 60 27 9 24 176:191 63 7. San Jose 57 25 7 25 149:182 57 8. Seattle 60 17 6 37 155:217 40