Vaněček vychytal v NHL výhru a patřil k hvězdám zápasu, Zadina skóroval

Utkání NHL New Jersey - Detroit, 12. října 2023. Zleva brankář Vítek Vaněček z New Jersey Devils a David Perron z Detroit Red Wings. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Brankář Vítek Vaněček kryl ve čtvrtečním utkání NHL 32 střel, dovedl hokejisty New Jersey k výhře 4:3 nad Detroitem a stal se druhou hvězdou zápasu. Vítězství podpořil gólovou přihrávkou Ondřej Palát. Filip Zadina vstřelil za asistence Tomáše Hertla gól obhájci Stanleyova poháru, ale San Jose prohrálo doma s Vegas 1:4. I díky přihrávce Filipa Chytila porazili New York Rangers domácí Buffalo 5:1. Jakub Vrána asistoval u jediné branky St. Louis, které prohrálo v Dallasu 1:2 po nájezdech.

Vaněček se několikrát vyznamenal zejména v úvodní polovině utkání a poprvé inkasoval až ve 33. minutě, kdy jej překonal zblízka Daniel Sprong. Na 2:1 otočil ještě v prostřední třetině dvěma góly Jack Hughes. U první trefy mu přihrál Palát do jízdy a lídr domácích překvapil gólmana Villeho Hussa, od jehož zad se dostal puk po nahození ze záporného úhlu do branky.

Detroit vyrovnal v 50. minutě v přesilové hře, kterou využil Alex DeBrincat, ale New Jersey odskočilo trefami Dougieho Hamiltona a Erika Hauly na 4:2. Hosté už jen zápas zdramatizovali, 34 sekund před koncem se prosadil Robby Fabbri z dorážky.

Zadina, který v létě rozvázal s Detroitem smlouvu a podepsal v San Jose, nastupoval s Hertlem v elitním útoku a nové angažmá zahájil gólem. Český útočník se prosadil poté, co se k němu odrazil puk od Hertlovy brusle, a z pravého kruhu z otočky vyrovnal. Odpověděl tím na konci první třetiny na vedoucí gól Michaela Amadia. Vegas rozhodli třemi góly v rozmezí 39. až 43. minuty.

První zápas v dresu San Jose odehrál i Jan Rutta, který nastupoval minulou sezonu v Pittsburghu. Český bek strávil na ledě zhruba dvacet minut a zblokoval ze všech hráčů nejvíce střel (5).

Chytil se podepsal na prvním gólu Rangers v nové sezoně. Na útočné modré čáře přistrčil puk Artěmiji Panarinovi, po jehož přihrávce zakončil Alexis Lafreniere do odkryté branky. Hlavním strůjcem výhry hostů byl ale Chris Kreider, který vstřelil dva góly a na jeden přihrál. Tři body za asistence si připsal Mika Zibanejad.

Jamie Benn vstřelil po 18 sekundách druhé třetiny úvodní gól Dallasu, ale z vedení se domácí radovali necelé tři minuty. Vrána přihrál mezi kruhy Tyleru Tuckerovi, který vyrovnal. V rozstřelu, který rozhodl Matt Duchene, český útočník šanci nedostal.

Výsledky NHL

Buffalo - NY Rangers 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 39. Peterka - 13. a 52. Kreider, 4. Lafreniere (Chytil), 33. Panarin, 59. Trouba. Střely na branku: 25:31. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. Peterka (Buffalo).

Columbus - Philadelphia 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Branky: 9. Bean, 60. Laine - 13. a 60. Konecny, 4. Farabee, 59. Atkinson. Střely na branku: 33:37. Diváci: 18.614. Hvězdy zápasu: 1. Hart (Philadelphia), 2. Merzlikins (Columbus), 3. Konecny (Philadelpha).

New Jersey - Detroit 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky: 34. a 39. J. Hughes (na první Palát), 56. Hamilton, 59. Haula - 33. Sprong, 51. DeBrincat, 60. Fabbri. Střely na branku: 27:35. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval tři góly z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 91,4 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Vaněček, 3. Hamilton (všichni New Jersey).

Nashville - Seattle 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 31. Sissons, 51. Nyquist, 59. Pärssinen. Střely na branku: 35:23. Diváci: 17.629. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Sissons, 3. Nyquist (všichni Nashville).

Dallas - St. Louis 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 21. Jamie Benn, rozhodující sam. nájezd Duchene - 23. Tucker (Vrána). Střely na branku: 34:24. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. Binnington (St. Louis), 3. Duchene (Dallas).

Minnesota - Florida 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky: 8. Faber, 33. Eriksson Ek. Střely na branku: 21:41. Diváci: 18.976. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson, 2. Faber, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota).

San Jose - Vegas 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 18. Zadina (Hertl) - 16. Amadio, 39. Hague, 40. Roy, 43. Pachal. Střely na branku: 23:32. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Hague, 2. W. Karlsson, 3. Pachal (všichni Vegas).