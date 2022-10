Vaněček podruhé nastoupil za New Jersey, na výhru dál čeká

Brankář New Jersey Vítek Vaněček odehrává puk za svou brankou před Jevgenijem Kuzněcovem z Washingtonu v utkání NHL 25. října 2022.

New York - Český hokejový brankář Vítek Vaněček odchytal za New Jersey třetí třetinu zápasu proti Washingtonu, prohře 3:6 ale nezabránil. V dresu Devils nastoupil také Ondřej Palát, který podruhé za sebou nebodoval. Výhry se v pondělním programu nedočkali ani Radek Faksa, jehož Dallas podlehl Ottawě 2:4, ani Jan Rutta, který s Pittsburghem nestačil na Edmonton.

Vaněček po výměně z Washingtonu zasáhl do druhého zápasu v dresu Devils, prvního vítězství se ale nedočkal. Český gólman naskočil do hry na začátku třetí třetiny za stavu 1:5 a ze čtyř střel inkasoval jednu branku. Palát v první formaci New Jersey odehrál více než 20 a půl minuty a ve statistice plus/minus zaznamenal jeden záporný bod.

Rozjetá Ottawa porazila Dallas 4:2 a vyhrála čtvrtý zápas v řadě. Dvěma body za gól a asistenci táhli Senators Brady Tkachuk a Thomas Chabot. Faksa ve čtvrtém útoku Stars dostal necelých 10 minut a stihl dva hity.

Třemi body v posledních dvou zápasech na sebe upozornil obránce Rutta. Proti Edmontonu se ale český bek ve službách Pittsburghu neprosadil, při prohře 3:6 alespoň zakončil zápas s jedním kladným bodem.

NHL:

Ottawa - Dallas 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Branky: 40. Chabot, 45. B. Tkachuk, 51. Pinto, 52. Brassard - 7. Kiviranta, 58. W. Johnston. Střely na branku: 32:31. Diváci: 12.088. Hvězdy zápasu: 1. Hellberg, 2. Pinto, 3. Brassard (všichni Ottawa).

New Jersey - Washington 3:6 (1:1, 0:4, 2:1)

Branky: 5. Bastian, 45. Tatar, 50. Bratt - 11. Dowd, 30. Hathaway, 31. Sheary, 38. Ovečkin, 38. Jensen, 57. Protas. Střely na branku: 40:22. Vítek Vaněček odchytal na New Jersey 20 minut, inkasoval jednu branku ze čtyř střel a úspěšnost zákroků měl 75 procent. Diváci: 11.405. Hvězdy zápasu: 1. Hathaway, 2. Jensen (oba Washington), 3. Marino (New Jersey).

Edmonton - Pittsburgh 6:3 (1:2, 4:1, 1:0)

Branky: 5. Hyman, 25. Barrie, 36. E. Kane, 39. Nugent-Hopkins, 40. Draisaitl, 57. R. McLeod - 11. Rakell, 13. Crosby, 22. Rust. Střely na branku: 47:35. Diváci: 17.392. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Nugent-Hopkins, 3. E. Kane (všichni Edmonton).

Winnipeg - St. Louis 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Branky: 31. Scheifele, 51. Gagner, 54. M. Barron, 59. Perfetti. Střely na branku: 43:25. Diváci: 13.936. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Scheifele, 3 Morrissey (všichni Winnipeg).

Vegas - Toronto 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky. 4. N. Roy, 41. Stephenson, 49. Amadio - 32. Nylander. Střely na branku: 33:23. Diváci: 17.989. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Stephenson, 3. N. Roy (všichni Vegas).

Vancouver - Carolina 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Branky: 13. a 51. J. T. Miller - 7. A. Svečnikov (Nečas), 41. Aho, 42. Fast. Střely na branku: 16:39. Diváci: 18.775. Hvězdy zápasu: 1. Aho (Carolina), 2. J. T. Miller (Vancouver), 3. Jarvis (Carolina).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 6 5 0 1 27:19 10 2. Florida 6 4 1 1 19:17 9 3. Buffalo 5 4 0 1 22:11 8 4. Detroit 5 3 2 0 20:12 8 5. Ottawa 6 4 0 2 25:18 8 6. Toronto 7 4 0 3 19:18 8 7. Tampa Bay 6 3 0 3 18:19 6 8. Montreal 6 3 0 3 16:18 6

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 6 4 1 1 29:17 9 2. Carolina 6 4 1 1 20:14 9 3. Philadelphia 6 4 0 2 17:14 8 4. Washington 7 4 0 3 25:24 8 5. NY Rangers 6 3 1 2 20:20 7 6. New Jersey 6 3 0 3 17:20 6 7. Columbus 7 3 0 4 22:27 6 8. NY Islanders 6 2 0 4 19:18 4

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 6 4 1 1 22:12 9 2. Colorado 6 3 1 2 22:19 7 3. St. Louis 4 3 0 1 11:9 6 4. Chicago 5 3 0 2 16:15 6 5. Winnipeg 6 3 0 3 16:17 6 6. Nashville 7 2 1 4 16:24 5 7. Minnesota 5 1 1 3 19:27 3 8. Arizona 5 1 0 4 13:26 2

Pacifická divize:

1. Vegas 7 5 0 2 22:14 10 2. Calgary 5 4 0 1 18:16 8 3. Edmonton 6 3 0 3 22:20 6 4. Seattle 7 2 2 3 21:27 6 5. Los Angeles 7 3 0 4 24:31 6 6. San Jose 8 2 0 6 15:23 4 7. Anaheim 6 1 1 4 14:28 3 8. Vancouver 7 0 2 5 18:30 2