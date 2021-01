Vaněček patřil v NHL mezi hvězdy zápasu, Zacha skóroval

New York - Brankář Vítek Vaněček se podílel v NHL 32 zákroky na výhře Washingtonu 3:2 nad New Yorkem Islanders a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Ve třinácti zápasech úterního programu skóroval z českých hráčů pouze Pavel Zacha, který zmírnil gólem v předposlední minutě prohru New Jersey 3:5 od Philadelphie. David Krejčí přihrál v prodloužení na rozhodující branku Bostonu, který udolal Pittsburgh 3:2.

Islanders překonali Vaněčka v 16. a 30. minutě, čímž otočili na 2:1. U první branky byl český gólman při teči bezmocný a v polovině utkání potrestal špatnou rozehrávku Zdena Cháry Mathew Barzal, který zblíza poslal puk bekhendem pod břevno. Oslabený Washington ale otočil, rozhodující gól vstřelil Justin Schultz v čase 59:33. Capitals tak bodovali i v sedmém utkání sezony, v pěti chytal Vaněček.

Philadelphia vedla na začátku prostřední třetiny 2:0, obě branky dal James van Riemsdyk. U jeho první trefy asistoval Jakub Voráček, který je s osmi body (1+7) nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži. New Jersey ještě před druhou sirénou srovnalo, ale soupeř v rozmezí 48. až 59. minuty odskočil na 5:2. Poslední slovo měl z dorážky Zacha, který skóroval i v minulém utkání.

Boston, který ještě v 50. minutě vedl 2:0, rozhodl jedenáct sekund před koncem prodloužení z úniku dva na brankáře. Vítězný gól dal Craig Smith, který si vyměnil puk s Krejčím a překonal Tristana Jarryho. Chvíli předtím neproměnil na druhé straně Pittsburgh stejnou situaci, když Jevgeniji Malkinovi vystihl přihrávku skvělým zákrokem brankář Tuukka Rask.

NHL:

Nashville - Chicago 3:2 v prodl., Winnipeg - Edmonton 6:4, Minnesota - Los Angeles 1:2, Dallas - Detroit 2:1 v prodl., Calgary - Toronto 3:4, Colorado - San Jose 7:3, Vegas - St. Louis 4:5 po sam. nájezdech, Boston - Pittsburgh 3:2 v prodl., Buffalo - NY Rangers 3:2, New Jersey - Philadelphia 3:5, Washington - NY Islanders 3:2, Columbus - Florida 3:4 po sam. nájezdech, Arizona - Anaheim 0:1.

Tabulky:

Centrální divize:

1. Columbus 7 2 3 2 18:22 7 2. Dallas 3 3 0 0 12:3 6 3. Florida 3 3 0 0 14:9 6 4. Tampa Bay 4 3 0 1 15:10 6 5. Nashville 6 3 0 3 15:19 6 6. Chicago 7 2 2 3 21:26 6 7. Detroit 7 2 1 4 13:22 5 8. Carolina 3 2 0 1 9:6 4

Severní divize:

1. Toronto 8 6 0 2 26:22 12 2. Montreal 6 4 2 0 29:18 10 3. Winnipeg 7 5 0 2 28:21 10 4. Edmonton 8 3 0 5 23:29 6 5. Vancouver 8 3 0 5 27:34 6 6. Calgary 5 2 1 2 16:13 5 7. Ottawa 6 1 1 4 15:27 3

Východní divize:

1. Washington 7 4 3 0 25:23 11 2. Boston 6 4 1 1 18:12 9 3. Philadelphia 7 4 1 2 25:25 9 4. Pittsburgh 7 4 1 2 23:26 9 5. New Jersey 6 3 1 2 14:16 7 6. Buffalo 7 3 1 3 21:21 7 7. NY Islanders 6 3 0 3 11:11 6 8. NY Rangers 6 1 1 4 15:18 3

Západní divize:

1. Vegas 7 5 1 1 23:17 11 2. St. Louis 7 4 1 2 22:27 9 3. Colorado 7 4 0 3 25:18 8 4. Los Angeles 7 3 2 2 22:21 8 5. Anaheim 7 3 2 2 12:14 8 6. Minnesota 7 4 0 3 19:17 8 7. San Jose 7 3 0 4 22:28 6 8. Arizona 7 2 1 4 17:20 5