Vaněček a Rittich vychytali v NHL vítězství

Hokejista domácího Anaheimu Trevor Zegras (vpravo) překonává brankáře New Jersey Vítka Vaněčka v utkání NHL 14. ledna 2023.

Hokejista domácího Anaheimu Trevor Zegras (vpravo) překonává brankáře New Jersey Vítka Vaněčka v utkání NHL 14. ledna 2023. ČTK/AP/Ashley Landis

New York - Vítek Vaněček zastavil v NHL na ledě Anaheimu 31 střel, dovedl hokejisty New Jersey k vítězství 6:2 a připsal si výhru v pátém startu za sebou. Winnipeg zdolal Pittsburgh 4:1 i díky 22 zákrokům Davida Ritticha. U jediné branky poražených asistoval Jan Rutta. Edmonton zvítězil na ledě San Jose vysoko 7:1. Dva góly Oilers dal Connor McDavid, který má v této sezoně na kontě 37 tref a odskočil v tabulce střelců druhému Davidu Pastrňákovi na rozdíl pěti branek.

Fotogalerie

Hlavními strůjci výhry New Jersey byli Jack Hughes a Jesper Bratt, kteří vstřelili shodně po dvou gólech. Devils vedli po úvodní třetině 3:0 a ve 32. minutě 4:0. Ve zbytku zápasu překonali Adam Henrique a Trevor Zegras Vaněčka střelami zblízka, kterými snížili na 1:4 a 2:5. Z vítězství se radoval i Ondřej Palát, který ale nebodoval ani ve čtvrtém utkání od návratu po zranění třísel.

New Jersey vytvořilo nový rekord NHL. Je prvním týmem, který vyhrál venku 16 z úvodních 19 utkání. "Klukům jsem řekl, že jsem na ně hrdý. Je těžké venku pravidelně vyhrávat, náš tým ale našel spoustu různých způsobů, jak zápas dovést do vítězného konce. Tentokrát jsme těžili z dobrého startu. Byla to příjemná změna, protože pár posledních utkání jsme museli dotahovat ztrátu," řekl kouč Lindy Ruff. Vaněček vychytal venku 10 výher z 12 startů.

Rutta založil obranným zákrokem protiútok, ve kterém Kasperi Kapanen naservíroval puk před branku a Drew Connor zakončil akci nad Rittichovu vyrážečku. Pittsburgh tím odpověděl v 17. minutě na úvodní gól zápasu, který vstřelil Blake Wheeler. Winnipeg rozhodl v rozmezí 38. až 47. minuty, během kterých se prosadil dvakrát Mark Scheifele a jednou Nikolaj Ehlers. Jets vyhráli sedmé z posledních osmi utkání a ztrácí jen bod na Vegas, lídra Západní konference.

"Neměli jsme žádného černého pasažéra, každý přispěl k výhře svým dílem. Byl to jeden z našich nejlepších výkonů v sezoně. Dodržovali jsme systém a hráli, jak jsme chtěli. To je věc, jak se posouvat a být úspěšný," prohlásil trenér Winnipegu Rick Bowness. Pořádnou porci smůly si vybral jeho svěřenec Neal Pionk, jemuž rozhodčí neuznali v první třetině dva góly. V obou případech se ještě situace zkoumala u videa po trenérských výzvách.

Edmonton vedl ve 29. minutě 3:0 i díky dvěma gólům McDavida, který si v zápase připsal rovněž asistenci. Lídr produktivity se přehoupl už přes hranici 80 bodů (37+45) za pouhých 44 utkání. Rychleji dosáhli této mety naposledy Mario Lemieux (31 utkání) a Jaromír Jágr (37) v sezoně 1995/96. "Cítím se dobře, ale je to hlavně o týmu a o výhrách," řekl McDavid, který v den zápasu oslavil 26. narozeniny.

Tři body nasbírali také Leon Draisaitl (1+2) a Ryan Nugent-Hopkins (1+2). Oilers zvýšili své vedení až na 7:0, San Jose vstřelilo čestný úspěch až v 56. minutě, v níž připravil Oskar Lindblom o čisté konto Jacka Campbella. Na straně poražených byl Tomáš Hertl jedním ze čtyř hráčů, který se ve statistice +/- nedostal do záporných hodnot.

"Selhali jsme se ve všech herních situacích. Zklamali mě útočníci i obránci. Pouze na výkon brankáře si nemůžu stěžovat. Musíme tenhle zápas rychle hodit za hlavu," řekl trenér San Jose Dave Quinn.

NHL: Pittsburgh - Winnipeg 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Branky: 17. O'Connor (Rutta) - 38. a 47. Scheifele, 12. Wheeler, 39. Ehlers. Střely na branku: 23:40. David Rittich odchytal za Winnipeg celé utkání, inkasoval jednu branku z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 95,7 procenta. Diváci: 18.268. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Wheeler, 3. Perfetti (všichni Winnipeg). Anaheim - New Jersey 2:6 (0:3, 1:1, 1:2) Branky: 34. Henrique, 56. Zegras - 11. a 32. Bratt, 17. a 56. J. Hughes, 9. Hamilton, 43. J. Boqvist. Střely na branku: 33:39. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval dvě branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 93,9 procenta. Diváci: 16.167. Hvězdy zápasu: 1. Bratt, 2. Severson, 3. Hamilton (všichni New Jersey). San Jose - Edmonton 1:7 (0:2, 0:3, 1:2) Branky: 56. Lindblom - 11. a 29. McDavid, 19. Kostin, 34. Nugent-Hopkins, 38. Draisaitl, 53. Puljujärvi, 53. McLeod. Střely na branku: 26:41. Diváci: 15.887. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Nugent-Hopkins (všichni Edmonton). Tabulka: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 41 32 4 5 156:91 68 2. Toronto 43 26 7 10 144:113 59 3. Tampa Bay 40 26 1 13 144:119 53 4. Detroit 40 18 7 15 125:135 43 5. Buffalo 40 20 2 18 154:139 42 6. Florida 43 19 4 20 140:149 42 7. Ottawa 41 19 3 19 125:130 41 8. Montreal 42 17 3 22 113:159 37 Metropolitní divize: 1. Carolina 42 26 7 9 136:115 59 2. New Jersey 42 27 3 12 147:111 57 3. NY Rangers 43 24 7 12 140:117 55 4. Washington 44 23 6 15 143:123 52 5. Pittsburgh 41 21 6 14 134:125 48 6. NY Islanders 43 22 3 18 131:119 47 7. Philadelphia 42 17 7 18 119:136 41 8. Columbus 41 12 2 27 105:164 26 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 43 25 7 11 147:113 57 2. Winnipeg 43 28 1 14 145:113 57 3. Minnesota 41 23 4 14 132:117 50 4. St. Louis 43 21 3 19 137:155 45 5. Nashville 41 19 6 16 115:121 44 6. Colorado 40 20 3 17 118:118 43 7. Arizona 41 13 5 23 113:154 31 8. Chicago 40 11 4 25 89:146 26 Pacifická divize: 1. Vegas 43 28 2 13 144:122 58 2. Los Angeles 45 25 6 14 152:152 56 3. Seattle 41 25 4 12 150:125 54 4. Edmonton 44 23 3 18 160:146 49 5. Calgary 43 20 9 14 133:128 49 6. Vancouver 41 17 3 21 142:163 37 7. San Jose 44 13 8 23 134:168 34 8. Anaheim 43 12 4 27 100:181 28 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 44 82 (37+45) 2. Draisaitl (Edmonton) 42 66 (24+42) 3. Kučerov (Tampa Bay) 40 61 (17+44) 4. Pastrňák (Boston) 41 58 (32+26) 5. J. Robertson (Dallas) 43 58 (29+29) 6. T. Thompson (Buffalo) 40 57 (31+26) 7. E. Karlsson (San Jose) 44 56 (13+43) 8. Connor (Winnipeg) 43 53 (21+32) 9. Nugent-Hopkins (Edmonton) 44 53 (21+32) 10. J. Hughes (New Jersey) 42 52 (28+24) 47. Nečas (Carolina) 42 39 (17+22) 50. Hertl (San Jose) 42 39 (14+25) 100. Krejčí (Boston) 36 31 (11+20) 108. D. Kubalík (Detroit) 40 30 (13+17) 121. Hronek (Detroit) 40 29 (7+22) 155. Zacha (Boston) 41 25 (5+20) 181. Chytil (NY Rangers) 35 22 (12+10) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 37 branek, 2. Pastrňák (Boston) 32, 3. T. Thompson (Buffalo) 31, 4. Horvat (Vancouver), J. Robertson (Dallas), Ovečkin (Washington) všichni 29, 7. J. Hughes (New Jersey) 28, 8. Rantanen (Colorado) 27, 9. Scheifele (Winnipeg) 26, 10. Kaprizov (Minnesota), Caufield (Montreal) oba 25, ...40. Nečas (Carolina) 17, 70. Hertl (San Jose) 14, 78. D. Kubalík (Detroit) 13, 98. Chytil (NY Rangers) 12.