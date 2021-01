Vandalové poničili domy šéfů obou komor amerického Kongresu

Washington - Vandalové poničili nápisy a kresbami nemovitosti šéfů obou komor amerického Kongresu Nancy Pelosiové a Mitche McConnella. Autorům hanobících nápisů a kreseb se nelíbí, že se Kongres nedohodl na zvýšení jednorázového příspěvku, který má Američanům pomoci překonat negativní dopady pandemie covidu-19.

Na domě vůdce Senátu McConnella v Kentucky se v sobotu objevil nápis "Kde jsou mé peníze" a na okno někdo napsal "Mitch zabíjí chudé". Další hanobící výtvor byl pod poštovní schránkou.

Na dům vůdkyně Sněmovny reprezentantů Pelosiové v San Francisku vandalové o novoroční noci nakreslili vepřovou hlavu a nastříkali červenou barvu jako krev. Na garážových vratech pak stály nápisy "2000 dolarů", "Zrušte nájemné!" či "Chceme vše". Policie po vinících pátrá.

Sněmovna, v níž mají demokraté většinu, už v pondělí schválila zvýšení jednorázové pomoci ze 600 na 2000 dolarů (z 12.800 na 43.000 korun), jak požaduje prezident Donald Trump. McConnell ale v úterý zablokoval okamžité hlasování v Senátu.

Projevy vandalismu šéf Senátu odsoudil. "Za své kariéry jsem obhajoval první dodatek (ústavy) a právo na pokojný protest. Cením si všech lidí v Kentucky, kteří se zapojili do demokratického procesu, a to bez ohledu na to, zda se mnou souhlasí, nebo ne. Toto je ale něco jiného. Vandalismus ani politika strachu v naší společnosti nemají místo," uvedl. Dodal, že se on ani jeho žena nedají zastrašit a že doufají, že jejich sousedy v Louisville "výlevy radikálů" moc neobtěžují.

Vláda nyní začala posílat milionům Američanům nižší jednorázovou pomoc, tedy 600 dolarů. Mají na ni nárok ti, jejichž roční příjem nepřesahuje 75.000 dolarů.