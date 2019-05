Vandalové poničili areál Plzně, šéf Slavie slíbil uhradit škodu

Plzeň - Neznámí vandalové poničili před nedělním šlágrem první fotbalové ligy mezi Slavií a Plzní tréninkový areál Viktorie, která se kvůli tomu obrátila na policii. Šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík čin odsoudil a západočeskému klubu slíbil uhrazení škod. Policisté podle své mluvčí Michaely Raindlové věc vyšetřují jako přečin poškození cizí věci.

Chuligáni v noci na dnešek vniknuli do areálu v Luční ulici, který pomalovali vulgárními, hanlivými a výhružnými nápisy i směrem k nedělnímu zápasu. Na místě nechali i na stožáru osvětlení oběšenou figurínu v plzeňském dresu, kterou správci ráno sundali. "Momentálně vše řešíme s policií. Jde o velké poškození tréninkového areálu a jeho okolí," řekl ČTK tiskový mluvčí plzeňského klubu Ondřej Lípa.

Tréninkové centrum je posprejované nápisy ze všech stran - nejčastěji Smrt Plzni! s černými nebo červenými písmeny. Nápisy jsou na zdech areálu, na sousedním zeleném teplovodu, ale také na samotném vchodu, kde na vstupním domečku je černě přeškrtnutý znak Viktorie se signaturou SKS Hool's, která je také na více místech. Nápis Viktoria je přeškrtnutý a nad ním je "Zkurvená". Dalším častým podpisem sprejerů je RWD Slavie (fanouškovská skupina Red White Destiny).

V areálu už byla ráno podle správců plzeňská kriminálka, škody se budou určitě pohybovat ve statisících korun. Největší škody jsou právě na fasádě objektu u vjezdu.

Silně posprejována je také lávka přes Mži z hlavního do tréninkového areálu. Objevuje se tam i černý nápis "12. 5. - zemřete!".

Tvrdík se od činu distancoval a slíbil úhradu škody. "Všichni ti, kteří poničili areál Viktorie Plzeň, jsou jen sprostí vandalové. Je to hnus, který se sportem nemá nic společného. Stydím se a jménem klubu distancuji," napsal předseda představenstva Slavie na twitteru. "Viktorii uhradíme náklady na uvedení do původního stavu. Je to podraz na klub, nedělní zapas má být oslava fotbalu," dodal Tvrdík.

Nedělní utkání může hodně napovědět o novém mistrovi. Fotbalisté Slavie před druhým kolem nadstavbové skupiny o titul vedou tabulku před Plzní o dva body.