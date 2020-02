Váňa pozval Davidovou k projížďce na vítězi Velké pardubické

Anterselva (Itálie) - Biatlonistku Markétu Davidovou čeká po sezoně zážitek v sedle loňského vítěze Velké pardubické. Milovnici koní a členku bronzové smíšené štafety na mistrovství světa v Anterselvě pozval legendární jezdec a dostihový trenér Josef Váňa k projížďce v sedle Theophilose.

"Markétko, s Theophilem ti gratulujeme k bronzu a oba dva tě zveme, když ti dobře skončí celá sezona, tak se k nám přijeď svézt na pořádném koni, který vyhrál Velkou pardubickou," řekl osminásobný vítěz Velké pardubické Váňa v České televizi.

"Jéžiš, to já ani nevím, jestli jsem takového koně hodna. To je skvělý," reagovala překvapená Davidová v televizním studiu v Jižním Tyrolsku a dodala: "Asi bych se trošku bála (se na něj posadit), ale samozřejmě to asi přijímám."

Koně má biatlonistka v oblibě 12 let. Tak dlouho dochází na farmu nedaleko Janova nad Nisou. A u zvířat nachází relax. "Jo, rozhodně, je krásné utéct na chvilku od lidí a být se zvířaty. Říká se, že nejlepší pohled na svět je ze hřbetu koně, a každý, kdo to vyzkoušel, tak to ví a dal by mi za pravdu," uvedla Davidová.

Její touhou je v budoucnu koně vlastnit. "Moc ráda bych," přikývla a dodala, že čeká, kdy nějakého dostane. "Kdy mi ho pan starosta dá, musím počkat," popíchla na dálku svého otce Daniela Davida, starostu Janova nad Nisou.

Třiadvacetiletá Davidová loni dokončila obor rehabilitace a asistenční práce se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze. Je přijata na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno, ale kvůli biatlonu má přerušeno a začít musí do tří let. Tedy po olympijských hrách v Pekingu 2022, kdy plánuje s biatlonem skončit.