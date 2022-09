Van Dijková obhájila na MS v silniční cyklistice titul z časovky

Wollongong (Austrálie) - Nizozemka Ellen van Dijková obhájila na mistrovství světa v silniční cyklistice v australském Wollongongu titul v časovce. Získala tak třetí zlato v kariéře ze souboje s chronometrem. Poprvé triumfovala v roce 2013. Druhá byla domácí závodnice Grace Brownová, třetí Švýcarka Marlen Reusserová.

V závodě bez české účasti byla Van Dijková nejrychlejší už na obou mezičasech celkem 34,2 kilometru dlouhé trati. Pětatřicetiletá bývalá dráhařka nakonec zvítězila o téměř 13 sekund a stala se teprve druhou cyklistkou historie MS s alespoň třemi tituly. Vedle toho má z časovky i stříbro a dva bronzy. Legendární Francouzka Jeannie Longová-Ciprelliová vyhrála čtyřikrát v letech 1995 až 1997 a 2001.

"Byl to vážně náročný závod a opravdu jsem nečekala, že bych mohla vyhrát. Jen jsem si říkala, že to byl v tom duhovém dresu (mistryně světa) krásný rok. A dala jsem do toho všechno. Neměla jsem však vůbec ponětí, jak jsem na tom, takže když jsem projela cílem, byla jsem vážně překvapená," uvedla Van Dijková.

Třicetiletá Brownová se naopak dočkala svého prvního cenného kovu z velkých akcí. O dalších takřka půl minuty zpět zůstala držitelka olympijského stříbra z Tokia Reusserová, která skončila shodně druhá na předchozích dvou šampionátech.

Čtvrtou závodnicí v celkovém pořadí byla Vittoria Guazziniová. Poté, co Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zavedla pro MS nově kategorii žen do 23 let, mohla jednadvacetiletá Italka ve společném závodě s elitní ženskou kategorií slavit titul.

Časovka (34,2 km): Ženy elite: 1. Van Dijková (Niz.) 44:28, 2. Brownová (Austr.) -12, 3. Reusserová (Švýc.) -41, 4. Guazziniová (It.) -52, 5. Thomasová -1:18, 6. Faulknerová (obě USA) -1:25. 5:40 muži elite.