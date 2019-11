Van der Poel ovládl potřetí v řadě cyklokrosové ME

Silvelle (Itálie) - Mistrem Evropy v cyklokrosu se potřetí za sebou stal Nizozemec Mathieu van der Poel, jenž uspěl v boji s belgickou přesilou. Nejlepší z Čechů byl v italském Silvelle devatenáctý Michael Boroš, první dvacítku uzavřel Jan Nesvadba.

Čtyřiadvacetiletý cyklistický fenomén Van der Poel, jenž vedle cyklokrosu sbírá úspěchy na silničním i horském kole, splnil roli největšího favorita. V závodě se potýkal s přesilou až pěti belgických soupeřů, ale nakonec obhájil titul z předchozích dvou šampionátů.

Nejdéle letošnímu mistru světa vzdoroval dvaadvacetiletý Eli Iserbyt, jenž už má evropské tituly z juniorů i kategorie do 23 let. Vítěz všech tří závodů Světového poháru v této sezoně se držel Van der Poela až do posledního okruhu a se ztrátou tří sekund si dojel pro první seniorskou medaili. Třetí skončil stejně jako loni další Belgičan Laurens Sweeck, jenž zaostal o 20 sekund.

Čeští reprezentanti dojeli ve druhé polovině třicetičlenného pole, mistr republiky Boroš ztratil na vítěze pět a půl minuty. Třetí z Čechů Tomáš Paprstka obsadil 23. pozici.

Také ženský titul putoval do Nizozemska, získala ho Yara Kastelijnová. Při absenci mistryně republiky Pavly Havlíkové jediná Češka na startu Nikola Bajgerová obsadila 23. místo. Nejlepší český výsledek na ME zajela Aneta Novotná, jež byla devátá mezi juniorkami.

Příští víkend zamíří cyklokrosová elita do Tábora k závodu Světového poháru. V něm se představí i jeho vedoucí žena Kateřina Nash, jež na kontinentálním šampionátu nestartovala.

Mistrovství Evropy v cyklokrosu v Silvelle (Itálie):

Muži:

Elite: 1. M. Van der Poel (Niz.) 58:22, 2. Iserbyt -3, 3. L. Sweeck -20, 4. M. Vanthourenhout (všichni Belg.) -24, 5. Van der Haar (Niz.) -25, 6. Hermans (Belg.) -38, ...19. Boroš -5:28, 20. Nesvadba -5:51, 23. Paprstka (všichni ČR) -6:29.

Do 23 let: 1. Crispin (Fr.) 46:47, 2. Kielich (Belg.) -8, 3. Benoist (Fr.) -9, ...18. Jelínek -2:38, 19. T. Kopecký -2:47, 28. Říman -4:26, 41. Vaníček (všichni ČR) -8:50.

Junioři: 1. Nys 41:10, 2. Michels (oba Belg.) -9, 3. Lillo (Švýc.) -1:10, ...13. Zatloukal -3:00, 22. M. Kopecký -4:11, 27. Bittner -5:10, 33. Fiala -5:52, 35. Šulc -6:38, 44. Jindřich (všichni ČR) -8:12.

Ženy:

Elite: 1. Kastelijnová (Niz.) 41:05, 2. Lechnerová (It.) -12, 3. Worstová -26, 4. Kaptheijnsová (obě Niz.) -1:09, 5. Verdonschotová -1:16, 6. Cantová (obě Belg.) -1:23, ...23. Bajgerová (ČR) -6:14.

Do 23 let: 1. Del Carmen Alvaradová (Niz.) 46:23, 2. Kayová (Brit.) -12, 3. Norbertová Riberolleová (Fr.) -1:02, ...12. Vaníčková -6:08, 17. Švihálková -9:57, 23. Ungermanová (všechny ČR) -1 kolo.

Juniorky: 1. Pieterseová (Niz.) 37:34, 2. Onestiová (Fr.) -28, 3. Van Anrooijová (Niz.) -44, ...9. Novotná -4:02, 23. Bedrníková -7:33, 29. Zemanová (všechny ČR) -9:40.