Van der Poel je potřetí mistrem světa v cyklokrosu, Češi nedojeli

Dübendorf (Švýcarsko) - Nizozemec Mathieu van der Poel obhájil titul mistra světa v cyklokrosu. Pro celkově třetí triumf v elitní kategorii si dnes v Dübendorfu dojel po suverénním výkonu s velkým náskokem. Před druhým Britem Thomasem Pidcockem zvítězil o minutu a 20 sekund. Bronz vybojoval nejlepší ze zástupců belgické cyklokrosové velmoci Toon Aerts, který na vítěze ztratil minutu a 45 sekund.

Ani jeden ze tří českých reprezentantů náročný závod na rozblácené trati nedokončil. Jan Nesvadba, Michael Boroš i překvapivý mistr republiky Emil Hekele byli v závěru kvůli velké časové ztrátě staženi z trati.

Pětadvacetiletý Van der Poel, který se prosazuje i na silnici a v závodech horských kol, navázal na pět let starý titul z Tábora a loňský triumf z dánského Bogense.

"Myslím, že se mi povedlo zajet dokonalý závod. Cítil jsem se opravdu výborně, a když se mi podařilo v prvním kole ujet, dalo mi to křídla," uvedl Van der Poel, který si loni v září jel pro titul i na silničním šampionátu, ale v závěru mu úplně došly síly.

"Chtěl jsem dneska ujet hned ze začátku, protože ta trať je vážně obtížná. Bylo to jeden z nejtěžších závodů, co jsem kdy jel. Hlavně ke konci, na ty můstky se skoro nedalo vydrápat," řekl nizozemský univerzál, jenž se třetím titulem vyrovnal například Zdeňku Štybarovi.

Dvacetiletý Pidcock se prosadil na stupně vítězů hned ve své premiérové sezoně v elitní kategorii. Bývalý juniorský šampion a loňský vítěz závodu do 23 let získal mezi elitou první medaili pro Británii v historii. Pro silnou belgickou výpravu skončil hlavní závod nejhůř od roku 2008, kdy brala také pouze bronz.

Junior Zatloukal dojel na MS čtrnáctý, závod ovládli Belgičani

Jan Zatloukal nenaplnil v závodě juniorů naděje a skončil čtrnáctý. Hned za ním přijel do cíle Matěj Stránský. Deštivý závod v Dübendorfu ovládli belgičtí mladíci v čele s Thibauem Nysem, synem legendárního Svena Nyse.

Sedmnáctiletý Zatloukal měl být jedním z hlavních aspirantů na cenné kovy, jenže hned v úvodním ze čtyř okruhů se na těžké a bahnité trati propadl až za první desítku a jen obtížně se prokousával pořadím vpřed. Mezi nejlepšími deseti se sice na chvilku ocitl, ale jeho časová ztráta na medailové pozice narůstala.

Nakonec dojel čtrnáctý, na vítěze ztratil dvě minuty. Hned za ním dokončil závod Stránský, jenž naopak příjemně překvapil 15. místem mezi 66 startujícími. "Jsem s tím umístěním hodně spokojený, tohle jsem nečekal. Vůbec jsem nepočítal s tím, že bych mohl dojet až takhle dobře," řekl Stránský.

Cyklokrosová velmoc Belgie byla po sobotě bez medaile, zatímco Nizozemci jich posbírali sedm z devíti. Dnes si ale Belgičané hned v prvním závodě spravili chuť. Za sedmnáctiletým Nysem, jenž naznačil, že by mohl jít ve šlépějích svého slavného otce, dojel se ztrátou 31 sekund Lennert Belmans. Bronz získal Emiel Verstrynge. Smůlu měl Švýcar Dario Lillo, jehož vyřadil ze hry o medaile pád v posledním kole.

Závod cyklokrosařek do 23 let vyhrála Norbertová-Riberolleová

Mistryní světa v cyklokrosu mezi ženami do 23 let se stala Marion Norbertová-Riberolleová z Francie. Jediná Češka na startu Tereza Švihálková skončila ze 30 startujících třiadvacátá.

Norbertová-Riberolleová se brzy dostala do čela a pozornou jízdou si budovala čím dál větší náskok, zatímco za ní se pořadí několikrát měnilo. Pro stříbro si nakonec s takřka půlminutovým mankem dojela Maďarka Kata Blanka Vasová, třetí byla Britka Anna Kayová. Překvapivě naprázdno vyšly Nizozemky.

Švihálková ztratila na vítěznou Francouzku takřka deset minut. "Start byl sice celkem dobrý, ale pak to šlo se mnou z kopce. Prostě mi vůbec nešly nohy. I když to byla placka, tak to bylo na mě strašně těžké," uvedla dvacetiletá reprezentantka.

Na vrcholu cyklokrosařské sezony přitom pomýšlela mnohem výše. "Jsem zklamaná, chtěla jsem desítku. Myslím si ale, že i kdyby se jelo za lepších podmínek jako včera, tak by byl asi výsledek dost podobný. Mám toho plné zuby, byl to boj o přežití," dodala Švihálková.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Dübendorfu:

Muži elite: 1. M. Van der Poel (Niz.) 1:08:52, 2. Pidcock (Brit.) -1:20, 3. Toon Aerts -1:45, 4. Van Aert -2:04, 5. L. Sweeck -2:32, 6. M. Vanthourenhout (všichni Belg.) -3:12, 7. Van Kessel (Niz.) -3:52, 8. Merlier -4:32, 9. Hermans -4:48, 10. Iserbyt (všichni Belg.) -5:11, ...Boroš, Hekele, Nesvadba (všichni ČR) nedokončili.

Junioři: 1. Nys 38:50, 2. Belmans -31, 3. Verstrynge (všichni Belg.) -38, ...14. Zatloukal -2:01, 15. Stránský -2:17, 27. M. Kopecký -4:07, 43. Jindřich -5:42, 49. Fiala (všichni ČR) -6:27.

Ženy do 23 let: 1. Norbertová-Riberolleová (Fr.) 48:31, 2. Vasová (Maď.) -27, 3. Kayová (Brit.) -40, ...23. Švihálková (ČR) -9:49.