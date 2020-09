Van der Breggenová vyhrála na MS po časovce i silniční závod

Imola (Itálie) - Závod žen s hromadným startem na mistrovství světa v silniční cyklistice vyhrála Nizozemka Anna van der Breggenová, jež v italské Imole ovládla ve čtvrtek poprvé v kariéře i časovku. Češky Nikola Nosková, Tereza Neumanová a mistryně republiky Jarmila Machačová neuspěly, skončily hluboko v poli poražených. Nejlepší z nich byla Nosková na 64. místě s mankem 14 minut na vítězku.

Počáteční útoky se minuly účinkem, favoritky si dění v klidu pohlídaly a závodit se začalo až v poslední třetině závodu. O zlatu se na 143 kilometrů dlouhé trati rozhodlo po přibližně 100 kilometrech. Třicetiletá Van der Breggenová zaútočila ve stoupání a pak už ji v současné formě mohla zastavit pouze vlastní chyba či technické potíže.

Přestože se za ní zformovala silná čtyřčlenná skupina pronásledovatelek, v níž byly vedle zbývajících dvou medailistek krajanky Annemiek van Vleutenové a Italky Elisy Longové Borghiniové také Britka Elizabeth Deignanová s Cecilií Uttrupovou Ludwigovou z Dánska, olympijská vítězka z roku 2016 si vypracovala velký náskok. V cíli si tak mohla vychutnat druhé zlato ze silničního závodu po triumfu před dvěma lety v Innsbrucku.

"Tohle je něco neuvěřitelného. Byl to hodně náročný závod, boj od začátku až do konce. Stoupání byla obtížná, ale během předposledního okruhu jsem se cítila silná. A když jsme to na čele probíraly, chtěly jsme závod udělat hodně těžký. Přesně to se povedlo a já si pak dojela pro zlato," radovala se Van der Breggenová, loni druhá.

Věřila, že sólo dotáhne do úspěšného konce i proto, že soupeřkám budou rychle ubývat síly. "Předpokládala jsem, že poslední kolo už bude každý unavený, ale do cíle to bylo opravdu daleko. Na Innsbruck jsem nijak nemyslela, tady byl okruh úplně jiný. Bylo to ale podobně těžké a jsem hrozně šťastná, protože něco takového jsem nečekala. Jsem sice dost unavená, ale tahle sezona je pro mě úžasná," dodala vítězka.

Van der Breggenová se stala první závodnicí od roku 1995, která dosáhla na vítězný double. Stejný kousek se tehdy povedl legendární Francouzce Jeannie Longové-Ciprelliové. Nizozemky získaly již třinácté zlato ze silničního závodu MS, na nejvyšší stupínek přitom nepustily nikoho jiného už čtvrtým rokem za sebou. V roce 2017 slavila před Van der Breggenovou Chantal Blaaková.

Ve strhujícím finiši o stříbro dokázala Van Vleutenová předčit Longovou. Obhájkyně titulu Van Vleutenová přitom startovala jen devět dnů poté, co si na Giru d'Italia zlomila zápěstí. Při operaci zpevnili lékaři sedmatřicetileté jezdkyni ruku kovovou destičkou a těžký závod absolvovala se speciální ortézou. Dominanci nizozemských barev potvrdila čtvrtým místem všestranná Marianne Vosová.

V neděli zakončí šampionát očekávaný závod mužů s hromadným startem na 258,2 km. Na startu bude v 9:45 i české kvarteto Adam Ťoupalík, Jan Hirt, Josef Černý a Jakub Otruba.

MS v silniční cyklistice v Imole - závod s hromadným startem:

Ženy elite (143 km): 1. Van der Breggenová 4:09:57, 2. Van Vleutenová (obě Niz.), 3. Longová Borghiniová (It.) obě -1:20, 4. Vosová (Niz.), 5. Lippertová (Něm.), 6. Deignanová (Brit.), 7. Niewiadomá (Pol.) všechny -2:01, 8. Uttrupová Ludwigová (Dán.) -2:41, 9. Brennauerová (Něm.), 10. Reusserová (Švýc.) obě -3:08, ...64. Nosková -14:01, 74. Neumanová -18:03, 76. Machačová (všechny ČR) -21:12.