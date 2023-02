Van der Bellen přijel na návštěvu Kyjeva, aby Ukrajině vyjádřil podporu

Kyjev - Rakouský prezident Alexander Van der Bellen dnes přijel na návštěvu Kyjeva, aby Ukrajině vyjádřil podporu. Jednat bude se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. O své cestě rakouská hlava státu informovala na twitteru.

"Na cestě na Ukrajinu, do Kyjeva. Tato cesta je gestem pro mír, znamením solidarity s Ukrajinci a Ukrajinkami," napsal devětasedmdesátiletý politik na sociální síti dnes ráno. Ve videu, které také zveřejnil, uvedl, že Rakousko je sice vojensky neutrální, ale jeho postoj rozhodně ne. "Ukrajinky a Ukrajinci bojují za svou zemi a za budoucnost pro své děti. A my jim v tom pomáháme," nechal se slyšet.

O něco později na twitter přidal fotografie z kyjevského nádraží, kde ho uvítali ukrajinští činitelé. "Téměř po roce války není Ukrajina zapomenuta. Spolu s prezidentem Zelenským a statečnými lidmi Ukrajiny hájíme evropské hodnoty," uvedl Van der Bellen, který 26. ledna složil přísahu pro druhé funkční období.

Rakouského prezidenta doprovází delegace, která s sebou veze i část pomoci, včetně generátorů.

Ukrajinu se brzy poté, co v březnu složí přísahu, chystá navštívit i nově zvolený český prezident Petr Pavel, rád by se do Kyjeva vydal společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.