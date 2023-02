Van der Bellen navštívil Kyjev, Ukrajině vyjádřil podporu a solidaritu

Kyjev - Rakouský prezident Alexander Van der Bellen dnes přijel na návštěvu Kyjeva, aby Ukrajině vyjádřil podporu a solidaritu. Po jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským konstatoval, že nyní nevidí na obzoru konec ruské války na Ukrajině. Informovala o tom agentura APA.

Van der Bellen se na Ukrajinu vydal v doprovodu ministryně životního prostředí Leonore Gewesslerové a ministra hospodářství Martina Kochera a navštívil i Buču a Boroďanku poznamenané válečnými masakry. Po rozhovoru se Zelenským konstatoval, že na horizontu nejsou "holubice míru".

Rakousko je sice vojensky neutrální, ale nikoli hodnotově neutrální, zdůraznil Van Der Bellen na společné tiskové konferenci s ukrajinským protějškem. Zelenskyj řekl, že nelze být neutrální, když lidé přicházejí o život, a vyzval ke zpřísnění sankcí proti Rusku.

Zelenskyj vyzdvihl humanitární pomoc Rakouska, ale zdůraznil, že jeho země by potřebovala například i zařízení na obranu proti dronům. Kromě toho by podle něj Rakousko mohlo pomáhat při odminování. Na Ukrajině stále umírají lidé kvůli explozím min nastražených Rusy, řekl.

Van der Bellen později před rakouskými novináři vyjádřil domněnku, že zapojení rakouské armády do odminování ve válečné oblasti není slučitelné s neutralitou. Dále prezident řekl, že ukrajinský lid nebrání jen sebe, ale také evropské hodnoty. "To jsou společné evropské hodnoty, ty se týkají nás všech," dodal Van der Bellen.

"Tato cesta je gestem pro mír, znamením solidarity s Ukrajinci a Ukrajinkami," napsal devětasedmdesátiletý politik na sociální síti dnes ráno, když mířil do Kyjeva. "Ukrajinky a Ukrajinci bojují za svou zemi a za budoucnost pro své děti. A my jim v tom pomáháme," uvedl také.

O něco později na twitter přidal fotografie z kyjevského nádraží, kde ho uvítali ukrajinští činitelé. "Téměř po roce války není Ukrajina zapomenuta," uvedl Van der Bellen, který 26. ledna složil přísahu pro druhé funkční období.

Rakouského prezidenta doprovázela delegace, která s sebou vezla i část pomoci, včetně generátorů.

Ukrajinu se brzy poté, co v březnu složí přísahu, chystá navštívit i nově zvolený český prezident Petr Pavel, rád by se do Kyjeva vydal společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.