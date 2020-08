Van Buren odešel na hostování do Č. Budějovic

Praha/České Budějovice - Fotbalový útočník Mick Van Buren odešel z pražské Slavie na půlroční hostování bez opce do Českých Budějovic. Důvodem je snaha o pravidelné herní vytížení. Kluby o tom informovaly na svých webech.

Osmadvacetiletý Nizozemec opustil v lednu Eden a zamířil na půlroční hostování do Haagu, kde se sešel s bývalým slávistou Tomášem Necidem. Jenže v rodné zemi si stačil připsat pouze čtyři starty a celkem 92 odehraných minut, než v březnu téměř veškeré sportovní soutěže na světě přerušila pandemie koronaviru. V Nizozemsku se na rozdíl od jiných zemí liga už nerozběhla a byla předčasně ukončena.

"Mick má za sebou nešťastnou část roku 2020. Poté, co odešel na hostování do Nizozemska, neodehrál kvůli brzkému ukončení Eredivisie na jaře téměř žádné utkání. V létě se vrátil do Slavie, ale sužovaly ho drobné zdravotní potíže, a tak neměl příliš možnost zabojovat o místo v sestavě," uvedl pro web Slavie Jiří Bílek, který od září v roli sportovního ředitele nahradí odstoupivšího Jana Nezmara.

"Přirozeně potřebuje co nejvíce hrát. České Budějovice o něj měly dlouhodobý zájem. Věříme, že zde nabere potřebnou herní praxi a po návratu zabojuje o místo v kádru," dodal člen představenstva Slavie.

Hostování na jihu Čech Van Buren přivítal. "Chci hrát pravidelně a získat nějaké sebevědomí. Doufejme, že až se vrátím, tak mi to umožní být v lepší pozici v týmu. Jsem si jistý, že stále mám Slavii co dát, jsem o tom přesvědčený, ale teď bych zde hledal herní vytížení obtížně, což mi hostování umožní," prohlásil odchovanec rotterdamského Excelsioru.

"Zůstávám v české lize, trenéři mě budou mít na očích a budou vědět, co dělám. Jak pro klub, tak i pro mě je hostování nyní nejlepší volbou," konstatoval Van Buren.

Dynamo se mu zamlouvá. "České Budějovice jsem si vybral, protože se herní styly obou týmů poměrně podobají. Slyšel jsem jenom pozitivní ohlasy o trenéru (Davidu) Horejšovi. Projevil velký zájem, abych u nich působil, což mě v hostování na jihu Čech povzbudilo," řekl Van Buren.

Radost z jeho příchodu má i Horejš, jehož svěřenci v úvodním kole nové ligové sezony podlehli doma Slavii 0:6 a poté remizovali v Ostravě 2:2. "O Micka jsme hrozně moc stáli. Ještě na soustředění v Rakousku jsme si určili priority, jak tým posílit, a Mick byl jeden z hráčů, o kterého jsme moc stáli," uvedl třiačtyřicetiletý bývalý bek.

"Jsem moc rád, že vedení klubu udělalo vše pro to, aby tady takový hráč byl. Je to jen ukázka toho, že se i takoví hráči k nám teď nebojí chodit. Všichni věříme tomu, že naváže na výkony, které podával ve Slavii Praha, a že nám výrazně pomůže," konstatoval Horejš, který vede Dynamo od roku 2015.