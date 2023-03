Van Buren měl při návratu divné pocity, dotažení Sparty za komplikace nepovažuje

Liberec - Slávistický fotbalista Mick van Buren připustil, že měl při zápase proti Liberci, kde ještě na podzim působil, divné pocity. Třicetiletý nizozemský útočník v 65. minutě z penalty otočil stav, ale Pražané v duelu 24. ligového kola náskok neudrželi a jen remizovali 2:2. Vršovičtí venku potřetí za sebou ztratili body, před reprezentační přestávkou vedou tabulku už jen o skóre před Spartou, Van Buren to ale na tiskové konferenci za komplikaci neoznačil.

Nizozemský útočník prožil na podzim nadmíru povedené hostování v Liberci, za který zaznamenal hned devět ligových branek. Návrat na stadion U Nisy byl proto pro něj zvláštní. "Bylo to trošku divné. Byl jsem tu šest měsíců a cítil jsem se tu moc dobře. Mám tu hodně kamarádů. Jsme spolu v kontaktu, s některými jsem mluvil před zápasem. Dal jsem tu další gól, ale bohužel to nestačilo na tři body," řekl Van Buren velmi obstojnou češtinou.

Na trávník přišel jako střídající v 56. minutě a za dalších devět minut poslal Slavii z penalty do vedení 2:1. Na jaře už přitom pokutový kop neproměnil při remíze 1:1 v Teplicích. "Na penalty si věřím, nebál jsem se. Zvolil jsem trochu jinou techniku, než jak jsem zahrál penaltu v Teplicích. Počkal jsem, co udělá Olie (Vliegen) a dal jsem to na druhou stranu," uvedl Van Buren, který skóroval už podvanácté v ligovém ročníku a zažívá nejlepší sezonu v Česku.

Jeho tým potvrdil, že se mu venku poslední dobou nedaří a nechal se bodově dotáhnout ve formě hrající Spartou. "Není to pro nás moc velká komplikace, koukáme jen na sebe a na zápasy, které hrajeme my. Máme trochu problémy ve venkovních zápasech, poslední tři byly bez vítězství. Doma hrajeme skvělý fotbal, venku musíme udělat víc. Musíme to analyzovat a věřím, ze to bude lepší," uvedl Van Buren.

S bývalými libereckými spoluhráči si v soubojích nic nedarovali. "Na hřišti jsme se hecovali nějakými poznámkami, třeba s Doumbiou nebo Purzitidisem. Nic jsme si nedarovali, ale po zápase jsme zase kamarádi. Není žádný problém," prohlásil Van Buren.

Zápas Slavie v Liberci byl tradičně velmi vyhecovaný. "Dnes to byla velká válka, posledních 10 až 15 minut velká hektika. Bohužel nemáme tři body. Vedeme 2:1 a v posledních minutách dostaneme gól. Velká škoda. Takhle těsně po zápase těžko říct, co přesně bylo špatně, musíme si to zanalyzovat," dodal Van Buren.