Van Aert vyhrál po úniku čtvrtou etapu Tour a upevnil si průběžné vedení

Ve žlutém trikotu jedoucí Wout van Aert vyhrál 5. července 2022 čtvrtou etapu Tour de France a upevnil si průběžné vedení. Van Aert o vítězství rozhodl suverénním únikem v posledním stoupání deset kilometrů před cílem a do Calais přijel s náskokem osmi sekund před pelotonem. ČTK/AP/Thibault Camus

Calais (Francie) - Ve žlutém trikotu jedoucí Wout van Aert vyhrál čtvrtou etapu Tour de France a upevnil si průběžné vedení. Belgický cyklista se dočkal triumfu po třech druhých místech za sebou.

Van Aert o vítězství rozhodl suverénním únikem v posledním stoupání deset kilometrů před cílem a do Calais přijel s náskokem osmi sekund před pelotonem. Druhý skončil Belgičan Jasper Philipsen, třetí byl domácí Christophe Laporte.

"Říká se, že do třetice všeho dobrého. U mě to bylo napočtvrté, ale i to je dobré," citovala Van Aerta agentura Reuters. "Tyhle etapy se většinou vyhrávají v hromadném spurtu, takže tohle je neuvěřitelné. Je skoro nemožné je vyhrát po úniku," přidal.

Van Aertův nástup byl tak rychlý, že Philipsen po dojezdu do cíle po hromadném spurtu začal slavit v domnění, že etapu vyhrál. Chybu si uvědomil až poté, co mu Laporte ukázal jásajícího Van Aerta.

"Myslel jsem si, že jsem o dvě nebo tři sekundy vyhrál. Nakonec jsem byl pro smích," usmál se Philipsen. "Jen to ale ukazuje, jak je Van Aert silný. Ujet takhle celému pelotonu je neuvěřitelné a myslel jsem, že to nikdo nedokáže," dodal.

V průběžném pořadí sedmadvacetiletý Van Aert navýšil náskok na 25 sekund před krajanem Yvesem Lampaertem. Na třetím místě je vítěz předchozích dvou ročníků Slovinec Tadej Pogačar se ztrátou 32 sekund.

Po pondělním volnu a přesunu z Dánska odstartovala první etapa na francouzské půdě v Dunkerque. Jezdci před vyjetím na 172 kilometrů dlouhou trať uctili minutou potlesku památku obětí nedělní střelby v Kodani.

Ve středu je na programu 157 kilometrů z Lille do Arenbergu. Na peloton navíc čeká celkem jedenáct úseků na dlažebních kostkách.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 4. etapa (Dunkerque - Calais, 171,5 km): 1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 4:01:36, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Laporte (Fr./Jumbo-Visma), 4. Kristoff (Nor./Intermaché-Wanty-Gobert), 5. Sagan (SR/TotalEnergie), 6. Mozzato (It./B&B Hotels-KTM), 7. Van Poppel (Niz./Bora-hansgrohe), 8. Hofstetter (Fr./Arkéa-Samsic), 9. Matthews (Austr./BikeExchange-Jayco), 10. Thomas (Fr./Cofidis) všichni -8. Průběžné pořadí: 1. Van Aert 13:02:43, 2. Lampaert (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) -25, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -32, 4. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) -36, 5. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) -38, 6. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -40, 7. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -41, 8. Yates (Brit./Ineos Grenadiers), 9. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) oba -48, 10. Pidcock (Brit./Ineos Grenadiers) -49.