Barcelona - Fotbalisté Barcelony si ve čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů poradili s Manchesterem United 3:0, zdánlivě jednoznačný zápas se však mohl odvíjet jinak. Útočník "Rudých ďáblů" Marcus Rashford však po půlminutě hry trefil břevno a ztrátu 0:1 z úvodního domácího duelu nevymazal. Poté si vzal slovo Lionel Messi a dvěma góly během čtyř minut rozhodl o postupu katalánského celku.

Znovu se tak potvrdilo, že pokud argentinský útočník v jednom ze dvou utkání vyřazovací fáze soutěže skóruje, Barcelona nevypadne. "Vždycky nás vytáhne z bryndy. Hrál skvěle a jeho góly změnily průběh zápasu. Nebudu se soupeřům omlouvat za to, že máme Messiho a oni ne," řekl pro web UEFA trenér Barcelony Ernesto Valverde.

Rovněž kouč United Ole Gunnar Solskjaer měl pro klíčového muže Barcelony slova uznání. "V úvodní čtvrthodině jsme si vytvořili pár slušných šancí, ale pak to vzal na sebe Messi. Je to hráč nejvyšších kvalit, je tím hlavním rozdílem. On a Cristiano Ronaldo jsou nejlepšími hráči poslední dekády. Dneska opět předvedl svou kvalitu," uznal bývalý norský útočník.

Jednatřicetiletý Messi je s deseti góly nejlepším střelcem aktuálního ročníku Ligy mistrů. Vystoupení jeho mužstva proti United ho potěšilo. "Bylo to úžasné. Přesně to jsme my. Prvních pět minut jsme byli nesví a nervózní, ale pak jsme skórovali a předvedli působivý výkon," prohlásil Messi, který rozjel i akci vedoucí k třetímu zásahu do sítě Manchesteru.

Kapitán Barcelony se ve čtvrtfinále soutěže trefil poprvé od roku 2013. Celkem proti anglickým týmům vstřelil ve 32 utkáních Ligy mistrů 24 branek.

"Blaugranas" jsou mezi poslední čtyřkou poprvé od roku 2015, kdy si dokráčeli pro ušatý pohár. "Jsme nadšení. Chvíli to trvalo, než jsme se do semifinále probojovali. Rádi bychom se dostali až do finále. Věříme si, ale víme, že pět nepovedených minut vás může vyřadit," konstatoval Valverde. Dalším protivníkem Barcelony bude Porto, nebo Liverpool, který doma první duel vyhrál 2:0.

Musíme se dostat na úroveň Barcelony, prohlásil Solskjaer

Fotbalisté Manchesteru United musejí podle trenéra Oleho Gunnara Solskjaera projít přestavbou, aby se opět mohli zařadit mezi nejlepší kluby. Prohlásil to po úterní porážce 0:3 s Barcelonou ve čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů. Právě katalánský celek podle kouče nastavil "Rudým ďáblům" zrcadlo výkonnosti.

"Musíme se dostat na úroveň Barcelony. Víme, že nás čeká spousta práce. Nezmění se to přes noc. Následující roky budou těžké, abychom Barcelonu dohnali," řekl pro web UEFA šestačtyřicetiletý Solskjaer.

"Pokud chceme, abychom se vrátili ke skutečné tradici a úrovni Manchesteru United, musíme vyzývat soupeře typu Barcelony. Doma i na Old Trafford byli o několik úrovní výše," uznal Solskjaer, jenž za "Rudé ďábly" nastupoval v letech 1996 až 2007.

"Musíme vytvořit prostředí špičkového, světového přístupu, který se bude projevovat každý den. Disponujeme řadou dobrých hráčů, ale musíme mužstvo přestavět. Začalo to kouči, hráči a bude to pokračovat v létě jednou nebo dvěma novými akvizicemi," nastínil změny Solskjaer.

Na lavičku mužstva usedl v prosinci poté, co byl kvůli nepovedeným výsledkům odvolán José Mourinho. Manchester se pod Solskjaerovým vedením výrazně zvedli a z původně dočasného angažmá se zrodila tříletá smlouva, kterou bývalý norský útočník podepsal v březnu.

V poslední době se však jeho svěřenci opět trápí. Z uplynulých sedmi soutěžních duelů odešli pětkrát poraženi. V tabulce Premier League, kterou naposledy vyhráli před šesti lety, se United nacházejí na šesté pozici, která nezaručuje účast ani v Evropské lize. Na třetí Tottenham však ztrácejí jen tři body.

Ligu mistrů dobyl Manchester naposledy před 11 lety a od roku 2011 se neobjevil ani mezi nejlepší čtyřkou soutěže. Poslední dvě trofeje získali United před dvěma lety, kdy ovládli Ligový pohár a Evropskou ligu.