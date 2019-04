Barcelona - Fotbalisté Barcelony si ve čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů poradili s Manchesterem United 3:0, zdánlivě jednoznačný zápas se však mohl odvíjet jinak. Útočník "Rudých ďáblů" Marcus Rashford však po půlminutě hry trefil břevno a ztrátu 0:1 z úvodního domácího duelu nevymazal. Poté si vzal slovo Lionel Messi a dvěma góly během čtyř minut rozhodl o postupu katalánského celku.

Znovu se tak potvrdilo, že pokud argentinský útočník v jednom ze dvou utkání vyřazovací fáze soutěže skóruje, Barcelona nevypadne. "Vždycky nás vytáhne z bryndy. Hrál skvěle a jeho góly změnily průběh zápasu. Nebudu se soupeřům omlouvat za to, že máme Messiho a oni ne," řekl pro web UEFA trenér Barcelony Ernesto Valverde.

Rovněž kouč United Ole Gunnar Solskjaer měl pro klíčového muže Barcelony slova uznání. "V úvodní čtvrthodině jsme si vytvořili pár slušných šancí, ale pak to vzal na sebe Messi. Je to hráč nejvyšších kvalit, je tím hlavním rozdílem. On a Cristiano Ronaldo jsou nejlepšími hráči poslední dekády. Dneska opět předvedl svou kvalitu," uznal bývalý norský útočník.

Jednatřicetiletý Messi je s deseti góly nejlepším střelcem aktuálního ročníku Ligy mistrů. Vystoupení jeho mužstva proti United ho potěšilo. "Bylo to úžasné. Přesně to jsme my. Prvních pět minut jsme byli nesví a nervózní, ale pak jsme skórovali a předvedli působivý výkon," prohlásil Messi, který rozjel i akci vedoucí k třetímu zásahu do sítě Manchesteru.

Kapitán Barcelony se ve čtvrtfinále soutěže trefil poprvé od roku 2013. Celkem proti anglickým týmům vstřelil ve 32 utkáních Ligy mistrů 24 branek.

"Blaugranas" jsou mezi poslední čtyřkou poprvé od roku 2015, kdy si dokráčeli pro ušatý pohár. "Jsme nadšení. Chvíli to trvalo, než jsme se do semifinále probojovali. Rádi bychom se dostali až do finále. Věříme si, ale víme, že pět nepovedených minut vás může vyřadit," konstatoval Valverde. Dalším protivníkem Barcelony bude Porto, nebo Liverpool, který doma první duel vyhrál 2:0.