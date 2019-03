Litvínov - Náskok hokejistů Liberce na cestě za třetím Prezidentským pohárem ve čtyřech sezonách se opět povážlivě ztenčil. Po jednoznačné porážce 3:6 v Litvínově mají před závěrečnými třemi koly už jen dva body k dobru na skvěle finišující Plzeň, o další dva body zpět je Třinec. Cokoliv jiného si ale podle útočníka Jakuba Valského při dnešním bezkrevném výkonu svěřenci kouče Filipa Pešána ani nezasloužili.

Liberec nedokázal nastartovat ani povedený obrat zkraje zápasu, když inkasoval již ve třetí minutě, ale v deváté už bylo skóre 2:1 v jeho prospěch. "Hráli jsme špatně, vůbec jsme si nezasloužili s takovýmto výkonem vyhrát," řekl Valský zklamaně novinářům.

Sám patřil mezi nejlepší hráče Bílých Tygrů, ale ani jeho dva góly tým nespasily. Hostům zápas vůbec nevyšel. Namotivovaní Litvínovští, kteří se snaží zachránit účast ve vyřazovacích bojích a sáhli ke změně na pozici hlavního trenéra, je v mnoha ohledech předčili.

"Vůbec jsem nesledoval, že mají nového trenéra. Je pravdou, že oni asi hráli jinak, ale já to vůbec neřešil," konstatoval třicetiletý Valský, jenž svou bilanci v sezoně vylepšil na 11 branek a 11 asistencí.

V polovině října vyhrál Liberec doma nad Litvínovem jasně 5:0, ale v dalších třech zápasech s Vervou prohrál. "Chceme s nimi hrát hokej a jim to vyhovuje, mají šikovné hráče a dokážou to proměnit. Prohráli jsme s nimi potřetí za sebou, takže to na ně evidentně neumíme a nedokážeme se z toho ani poučit," mrzelo Valského.

Ví, že s podobným výkonem nelze v bojích na krev uspět. "Do dalších zápasů musíme jít trošku jinak. Začne play off a tam musíme hrát úplně jiný hokej než dneska," uzavřel Valský.