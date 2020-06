Valnou hromadu ČEZ provázejí přísná bezpečnostní opatření

Praha - Valnou hromadu energetické společnosti ČEZ, která začala dnes krátce po desáté hodině, provázejí přísná bezpečnostní opatření. Jednak kvůli nebezpečí šíření koronaviru, jednak kvůli obavám z protestů ekologických hnutí. ČEZ přijal rovněž opatření, která mají zkrátit délku příspěvků jednotlivých řečníků. Loňská valná hromada trvala rekordních 20 hodin. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš uvedl, že členové dozorčí rady se hromady účastní prostřednictvím videokonference z jiné místnosti v budově.

Už před vstupem do Kongresového centra Praha, kde se valná hromada koná, hlídkovala policejní ochrana. Organizátoři akce měli od vstupu do budovy až po vchod do sálu nasazeny většinou plexisklové štíty. Součástí byla povinná dezinfekce rukou a změření teploty. Před vstupem do sálu prošli účastníci důkladnou prohlídkou u rentgenového rámu. Tu musí absolvovat pokaždé, když se jdou občerstvit do nedalekého přísálí. Prvním bodem na informačních tabulích byla zdůrazněná povinnost pro všechny účastníky mít po celou dobu konání hromady nasazeny roušky.

Členové představenstva sedící na jevišti jsou od ostatních účastníků odděleni plexisklovými bariérami. Do plexiskla jsou zarámovány rovněž všechny čtyři řečnické pulty v hledišti. Kvůli dodržování povinných odstupů přesunul ČEZ akci z kongresového centra Cubex, které má výrazně nižší kapacitu. Ve velkém sále s Kongresového centra Praha s uváděnou kapacitou 2764 míst je přítomno několik desítek lidí. Podle Beneše díky zastoupením drží téměř 80 procent akcií společnosti. Na to, aby valná hromada byla usnášeníschopná, stačí 30 procent.

ČEZ rovněž učinil maximum opatření, aby se neopakovala loňská rekordní délka. "ČEZ se rozhodl zkrátit přednes některých zpráv a návrhů. Na přednes žádosti o vysvětlení je maximálně pět minut. Po deseti hodinách trvání valné hromady lze rovněž hlasovat o přerušení akce do dalšího dne," uvedl předseda valné hromady Petr Kasík.

Pondělní valná hromada ČEZ podle analytiků opět přinese střet argumentů mezi představenstvem společnosti a minoritními akcionáři, především těmi sdruženými kolem kritika současného vedení firmy Michala Šnobra. Tématem bude mimo jiné plánovaná stavba nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Odborníci vesměs předpokládají, že budou přijaty návrhy představenstva firmy. Majoritním vlastníkem firmy je stát prostřednictvím ministerstva financí - vlastní 70 procent akcií. Hlasování na valné hromadě ČEZ tak vesměs končí podle přání resortu.

Akcionáři budou mimo jiné tradičně schvalovat výši vyplacené dividendy. Vedení společnosti v dubnu uvedlo, že navrhuje dividendu 34 korun za akcii před zdaněním. Mezi akcionáře by mělo být rozděleno 18,3 miliardy korun a stát jako většinový akcionář získá zhruba 12,8 miliardy korun. Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ akcionářům dividendu 24 korun, nejnižší za 12 let.

Čistý zisk ČEZ loni meziročně stoupl o čtyři miliardy na 14,5 miliardy korun. Firmě pomohl hlavně růst cen elektřiny a také obchod s komoditami. Tržby společnosti vzrostly ze 184,5 miliardy v roce 2018 na loňských 206,2 miliardy korun.