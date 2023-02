Valné shromáždění OSN bude před výročím invaze jednat o rezoluci k Ukrajině

New York - Valné shromáždění OSN bude dnes jednat o návrhu rezoluce, který zdůrazní "potřebu co nejdříve dosáhnout komplexního, spravedlivého a trvalého míru" na Ukrajině v souladu s Chartou OSN. Jednání se kvůli velkému počtu řečníků patrně protáhne až do čtvrtka. Rusko hovoří o "protiruském" textu a vyzývá státy, aby hlasovaly proti. Čína se mezitím chystá zveřejnit dokument, kde vyjeví postoj ke konfliktu na Ukrajině, píší agentury Reuters a AFP.

Rezoluce OSN mají politickou váhu, právně závazné ale nejsou. Ukrajina a její podporovatelé budou přesto usilovat o získání téměř tříčtvrtinové podpory členů Valného shromáždění, aby dorovnali nebo překonali podporu, kterou získalo několik rezolucí v loňském roce. V říjnu se proti anexi několika ukrajinských regionů Ruskem vyslovilo 143 zemí. Členy OSN je 193 států světa.

Návrh se nijak neodkazuje na desetibodový mírový plán předložený ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyzval by však Rusko k zastavení vojenských operací proti Ukrajině a ke stažení vojsk ze sousední země.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja v dopise vyzval ostatní země, aby hlasovaly proti návrhu, který je podle něj "nevyvážený", "protiruský" a "nezmiňuje se o dialogu a vyjednáváních". "Ani případné zastavení nepřátelských akcí bez jasného podnětu ke smysluplným jednáním a nápravě problémů, které vedly ke krizi, nepřinese dlouhodobé řešení," napsal Něbenzja v dopise, který má k dispozici Reuters.

Kromě Ruska se proti rezolucím OSN ve věci války na Ukrajině stavělo při dřívějších hlasováních také Bělorusko, Sýrie, KLDR a Eritrea. Dalších téměř 40 států se zdrželo hlasování.

Bělorusko nyní podle Reuters předložilo pozměňovací návrhy, které by "předešly další eskalaci konfliktu skrze zásobování stran účastných v konfliktu zbraněmi". Podle diplomatů je však nepravděpodobné, že by návrhy prošly.

Čína, která si s Ruskem už loni slíbila "přátelství bez hranic", hodlá podle svých představitelů zveřejnit dokument, kde vyjeví svůj postoj ke konfliktu na Ukrajině. Čína ruskou invazi na Ukrajinu nepodpořila ani neodsoudila; hovoří o nutnosti dodržování územní integrity států a nalezení mírového řešení. Rusko je jejím stále významnějším obchodním partnerem i diplomatickým spojencem proti Západu.

Valné shromáždění začne jednat dnes ve 21:00 SEČ v New Yorku. Na konci debaty, která se patrně protáhne do čtvrtka, budou státy hlasovat.

Do newyorského sídla OSN zavítá ve čtvrtek i český ministr zahraničí Jan Lipavský, který vystoupí s projevem na podporu Ukrajiny. Na okraji zasedání povede bilaterální jednání mimo jiné s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem a ukrajinským ministrem zahraniční Dmytrem Kulebou.