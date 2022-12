Valná hromada potvrdila ukončení výroby Pardubického pivovaru

Pardubice - Pardubický pivovar přestane vařit pivo. Výrobu ukončí k 31. březnu 2023. Její část patrně přesune do pivovaru Ostravar. Rozhodla o tom dnes valná hromada. Majoritním vlastníkem je od roku 2019 skupina Pivovary Staropramen. O ukončení výroby rozhodla proto, že v důsledku pandemie a vypuknutí války na Ukrajině nemohla uskutečnit své plány na rozšíření nabídky regionálních značek i navýšení produkce skupiny. Informace poskytla v tiskové zprávě.

Pro pracovníky, kterých je kolem pěti desítek, firma připravila podpůrný program. "Akcionářům jsme objasnili důvody, které nás k tomuto kroku vedly. Rovněž jsme vysvětlili, že to nebylo jednoduché rozhodnutí zejména s ohledem na zaměstnance pivovaru," uvedla předsedkyně představenstva Pardubického pivovaru Petra Chovancová.

"Jako řádný hospodář s cílem zabránit prohlubující se ztrátě muselo představenstvo přistoupit k výše zmíněnému kroku. Ukončení výroby automaticky neznamená zánik všech značek. Pivovar naopak zvažuje, že vybrané z nich zachová. Pokračovat chce také v existujících partnerstvích v regionu," uvedla skupina v tiskové zprávě.

Představenstvo se bude zabývat dalším směřováním pivovaru, což zahrnuje další využití budov a areálu v Pardubicích. Pivovar vyrábí pivo desítky let, loni slavil 150. výročí existence. Nad koncem výroby vyslovilo zklamání například vedení města, které pivovar označilo za pomyslné rodinné stříbro města.

"Město Pardubice nemá v pardubickém pivovaru žádný majetkový podíl, a tudíž žádný vliv na chování a rozhodování majitele. Nicméně rozhodnutí o ukončení výroby nás, jako zástupce města mrzí. Jak z hlediska tradice, tak z hlediska pracovních míst, která zaniknou. Nicméně je nabíledni, že apel nebo žádost města nezpůsobí, že by představenstvo pivovaru svůj záměr přehodnotilo," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

"Rozumíme tomu, že zastupitelům města není lhostejný osud pardubického piva ani další případné využití areálu pivovaru. Jsme připraveni se s nimi znovu setkat a prodiskutovat další strategické směřování," uvedla Chovancová.

Skupina uvedla, že za tři roky investovala do pivovaru více než 100 milionů korun, chtěla posílit jeho pozici na tuzemském i zahraničních trzích. Investice putovaly jak do výrobních technologií, tak do samotných značek.

Pivovar vyráběl v době před pandemií kolem 80.000 hektolitrů piva ročně, v roce 2021 podrobné výsledky nezveřejnil. Vyrábí například řadu značky Pernštejn, čtrnáctistupňový Taxis nebo Porter, což je tmavé devatenáctistupňové pivo.