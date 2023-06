Valná hromada ČEZ po více než 10 hodinách dokončila první bod

Praha - Valná hromada energetické skupiny ČEZ po více než deseti hodinách jednání dokončila první bod svého dnešního programu z celkových sedmi. Projednávání zpráv představenstva a dozorčí rady firmy bylo na valné hromadě dosud nejdelší, řekl mluvčí společnosti Ladislav Kříž. Akcionáři během toho položili kolem 130 dotazů. Nyní je na programu schvalování účetní závěrky společnosti za loňský rok, poté by mělo následovat rozhodování o dividendě z loňského zisku. Do Kongresového centra v Praze dnes dorazilo více než 700 akcionářů, během večera jich v sále zůstaly nižší stovky.

Stát jako největší akcionář navrhl vyplacení celého zisku 78 miliard Kč, což by znamenalo 145 Kč za akcii. Vedení podniku navrhlo vyplacení 80 procent ze zisku, tedy 117 Kč za akcii. V obou případech by šlo o nejvyšší dividendu, kterou firma kdy vyplatila.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes k návrhu vyšší dividendy ČEZ novinářům řekl, že by přinesla do státního rozpočtu asi deset miliard korun navíc. Peníze by posloužily zejména na pokrytí nákladů, které způsobily vysoké ceny energií, tedy na kompenzace domácnostem a firmám, na příspěvek na bydlení a na mimořádnou valorizaci důchodů.

Největší část dotazů prvního bodu se týká tzv. rozdělení části skupiny ČEZ, jejího rekordního zisku v loňském roce, přístupu firmy k takzvané windfall tax z nadměrného zisku nebo plánů společnosti do budoucna. Minoritní akcionář Michal Šnobr a jeden z největších kritiků vedení ČEZ například prohlásil, že je takzvaná wind fall tax účelová daň na zdanění minoritních akcionářů. Vyjádřil také obavy nad tím, jestli se stát nechystá převzít stoprocentní podíl v ČEZ a vedení firmy akcionáře o případných krocích neinformuje. Během odpoledne byla dvakrát vyhlášena přestávka, aby měli členové představenstva čas na přípravu odpovědí.

Valnou hromadu dnes před polednem přibližně na deset minut přerušili aktivisté z hnutí Greenpeace. Protestovali proti prodloužení těžby v lomu Bílina, které získaly Severočeské doly ze skupiny ČEZ od báňského úřadu do roku 2035. Po pár minutách aktivisté za doprovodu policie opustili v poklidu jednací sál.

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Významný nárůst podle firmy reflektuje enormní růst cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysokou provozní spolehlivost elektráren ČEZ. Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun.

Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ. Vláda v květnu schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností, podle něhož by místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.