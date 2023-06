Valná hromada ČEZ nebude řešit transformaci skupiny, hlavním bodem dividenda

Praha - Valná hromada energetické skupiny ČEZ, která se uskuteční 26. června v Praze, nebude mít na programu otázku možné transformace ČEZ. Žádný z akcionářů o to nepožádal. Hlavním bodem valné hromady tak bude výše dividendy pro akcionáře, kterou vedení společnosti ve výši 117 Kč za akcii, což je dosud nejvíce. ČTK to sdělil mluvčí energetické skupiny Ladislav Kříž. Možnou přeměnu ČEZ v současnosti zvažuje vláda, podle ní by tím stát mohl získat větší kontrolu nad energetickou infrastrukturou.

Akcionáři ČEZ mohli podávat žádosti o doplnění programu valné hromady do konce minulého týdne. " Žádná žádost o doplnění doručena nebyla, a tak program valné hromady bude, jak jej navrhlo představenstvo ČEZ. Neevidujeme dosud ani žádný protinávrh. Pořad valné hromady je tak nyní uzavřen a žádný mimořádný bod spojený s transformací či přeměnou společnosti na něm nebude," řekl Kříž

Hlavním tématem valné hromady tedy podle něj bude rozhodování o výši dividendy pro akcionáře z loňského zisku. Vedení společnosti navrhlo vyplacení 80 procent z loňského čistého zisku, což je 117 korun na akcii. Jde zatím o nejvyšší částku, jakou společnost akcionářům vyplácela. V případě schválení by ČEZ akcionářům na dividendách vyplatil téměř 63 miliard korun, z toho 44 miliard státu, který je se 70 procenty hlavní akcionář. Při standardním průběhu valné hromady je podle Kříže splatnost dividend stanovena na 1. srpna.

Kromě rozdělení loňského zisku bude valná hromada podle mluvčího řešit standardní body, jako je schvalování účetní závěrky nebo rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.

Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ. Vláda v květnu schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností, podle něhož by místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Akcie ČEZ na pražské burze na to reagovaly prudkým poklesem, podle analytiků totiž návrh usnadní možné rozdělení a zestátnění části skupiny ČEZ. Premiér Petr Fiala (ODS) v této souvislosti odmítl, že by zákon cílil na konkrétní firmu. Premiér ale zároveň přiznal, že vláda chce posílit kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou, což se podle něj ukázalo být důležité v době nedávné energetické krize.