Valná hromada ČEZ dnes rozhodne o dividendě, rozdělení firmy řešit nemá

Praha - Valná hromada energetické společnosti ČEZ dnes rozhodne o výplatě dividendy z loňského očištěného zisku firmy. Stát jako největší akcionář navrhl vyplacení celého zisku 78 miliard Kč, což by znamenalo 145 Kč za akcii. Vedení podniku navrhlo vyplacení 80 procent ze zisku, tedy 117 Kč za akcii. V obou případech by se jednalo o nejvyšší dividendu, kterou firma kdy vyplatila. Rozhodující slovo bude mít valná hromada. Na programu naopak nebude téma transformace či rozdělení skupiny.

Vedení ČEZ navrhlo vyplacení 80 procent ze zisku, tedy 117 Kč za akcii. Ministerstvo financí, které v roli akcionáře společnosti zastupuje stát, původně oznámilo, že nechystá protinávrh. V polovině června však úřad podal návrh na vyplacení téměř celého zisku. Představenstvo ČEZ k tomu uvedlo, že je firma schopna pokrýt výplatu zvýšené dividendy bez nutnosti přijetí mimořádných opatření. Do budoucna to však podle vedení může snížit likviditu a kreditní rating společnosti.

V případě, že bude schválen návrh ministerstva financí na vyplacení celého loňského očištěného zisku akcionářům, dostane stát 54 miliard Kč.

Kromě rozdělení loňského zisku bude valná hromada podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže řešit standardní body, jako je schvalování účetní závěrky nebo rozhodnutí o objemu peněz pro poskytování darů. Naopak možné rozdělení společnosti, o němž uvažuje vláda, na programu není.

Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ. Vláda v květnu schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností, podle něhož by místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Akcie ČEZ na pražské burze na to reagovaly prudkým poklesem, podle analytiků totiž návrh usnadní možné rozdělení a zestátnění části skupiny ČEZ. Premiér Petr Fiala (ODS) v této souvislosti odmítl, že by zákon cílil na konkrétní firmu. Premiér ale zároveň přiznal, že vláda chce posílit kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou, což se podle něj ukázalo být důležité v době nedávné energetické krize.