Válka v Evropě není nemyslitelná, řekl Řehka na velitelském shromáždění

Praha - Válka v Evropě není nemyslitelná a nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru. Na velitelském shromáždění v sídle ministerstva obrany v Praze to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Členství v Severoatlantické alianci (NATO) označil za nejlepší možné odstrašení, které snižuje pravděpodobnost hrozeb. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v pojevu uvedla, že ruská invaze na Ukrajinu změnila bezpečnostní situaci nejvíce od druhé světové války. Iluzi věčného míru v Evropě podle ní podléhali mnozí včetně všech předchozích vlád.

Pokud by vypuknul konflikt mezi NATO a Ruskem, bude ČR jeho aktivním účastníkem od první minuty, zopakoval Řehka. "Velká část naší armády odjede bojovat podle aliančních obranných plánů. Naše teritorium se stane významnou tranzitní zónou a zázemím a je opět na nás vojácích, aby tato zóna byla bezpečná a mohla fungovat," uvedl.

V případě konfliktu mezi NATO a Ruskem by bylo v Česku velké množství legitimních cílů, které jsou již dnes v dosahu ruských zbraní. "Rusko nebude čekat, až se zorganizujeme a odjedeme někam na bojiště zabíjet jeho vojáky. Bude reagovat hned. Život každého vojáka i občana České republiky se okamžitě obrátí na ruby, všechno bude jinak," uvedl. Považuje za nutné nic si nenalhávat a veřejnost o tom informovat.

Tři dekády svobody, míru a bezpečí jsou v novodobé historii spíš anomálií než pravidlem, dodal Řehka. "Nesmíme to považovat za samozřejmé. Musíme náš styl života aktivně podporovat a bránit, jinak o něj přijdeme. Válka v Evropě není nemyslitelná a nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru," řekl.

Řehka pokládá za pravděpodobné, že by válka NATO s Ruskem trvala víc než pár týdnů. "Naše zdroje dlouhodobě podfinancované profesionální armády a aktivních záloh by na to rozhodně nestačily. Stát by musel přistoupit k nějaké formě mobilizování materiálu i lidí," zdůraznil. Považuje za zvláštní, že se nad tímto faktem někdo pozastavuje. "To je prostě realita, která je jasná každému, kdo se obranou seriózně zabývá," řekl.

Je podle něj na čase začít připomínat, že existují zákonem stanovená branná povinnost, systém mobilizace a na obraně se nepodílí pouze armáda. Veřejnost se tím nemá strašit. "Je ale potřeba si věci říkat na rovinu a informovat o tom také veřejnost. Je to součást budování odolnosti a obranyschopnosti," dodal.

Česká vláda, společnost i armáda dělají podle něj to nejlepší, co umí, aby usilovaly o vojenské vítězství Ukrajiny na bojišti. "Bez ohledu na výsledek války na Ukrajině musíme počítat s tím, že Rusko pro nás bude hrozbou. Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme se připravovat na možný střet mezi Ruskem a NATO," uvedl. Označil to za jediný způsob, jak se válce vyhnout.

"Cílem našeho úsilí není vyvolat válku, ale vyhnout se jí. Kdyby ale nastala, musíme ji vyhrát. Jedinou možností, jak toho dosáhnout, je ukázat agresivnímu Rusku, že žádná jeho snaha nemá šanci na úspěch," uvedl. Rusko podle Řehky rozumí pouze jednotě aliance, odhodlání, vojenské síle a připravenosti na vojenský střet.

Řehka považuje za svou prioritu bojeschopnost české armády

Řehka považuje za svou prioritu v čele armády zajistit její bojeschopnost. Armádním velitelům řekl, že se mají zcela vážně připravovat na boj. Urychlit chce také modernizaci. Ve chvíli, kdy jsou pro to dostupné zdroje, je k tomu velká šance. Řehka proto zdůraznil, že je nutné jednat "tady a teď".

Řehka připomněl, že loni v létě stanovil bojeschopnost a maximální míru připravenosti za svůj hlavní cíl. "Teď to platí víc než kdy dřív. Pro velitele to znamená, aby se zcela vážně připravovali na boj. Cvičte, zkoušejte, experimentujte. Pokud něco nefunguje, změňte to. Pokud to nemůžete změnit, tlačte na své velení," uvedl v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Řehka zdůraznil, že svět se rychle technologicky posouvá. "Vývoj umělé inteligence pokročil natolik, že tento projev by dnes už zvládl napsat jazykový chatbot. A jak jsme se posunuli my? Stíháme tento vývoj? K umělé inteligenci a dalším přelomovým technologiím jsme se ještě ani nedostali, protože nemáme v pořádku ani základní věci," varoval.

Umělá inteligence a další technologie nás nespasí a ani nejsou prioritou, doplnil. "Chci tím jenom ukázat, jakou rychlostí se svět posouvá a že naše nastavení a myšlení tomu musí odpovídat. O tom mluvíme už dlouho, ale sebekriticky musím říct, že jsme se neposunuli dostatečně," řekl.

Armáda má podle Řehky nyní zdroje na to, aby financovala svou modernizaci. "Je to velká šance," zdůraznil. Česko čelí reálné hrozbě a armáda nesmí společenskou vůli investovat do obrany promarnit. "Musíme dohánět problémy ve všech oblastech, informační podporou, palebnou silou, mobilitou, ochranou vojsk a logistikou počínaje, velením, řízením a spojením konče," řekl.

Ohledně protivzdušné a protiraketové obrany Řehka na tiskové konferenci řekl, že otázku řešila opakovaně Bezpečnostní rada státu. Česko aktuálně spoléhá především na protivzdušnou obranu v podobě letounů gripen. Zároveň má armáda systém na posílení protivzdušné obrany kolem některých kritických bodů v případě hrozby.

"Není žádné tajemství, že dneska kapacity a schopnosti nejsou tam, kde bychom je potřebovali," uvedl Řehka. Armáda pracuje na dlouhodobém plánu pro budování vícevrstvé obrany. "Některé věci můžeme získat a už získáváme z aliance, například prvky využitelné v protiraketové obraně. Můžeme například získávat cenné informace v aliančním systému. Zároveň budeme obranu postupně budovat," dodal.

Česko se musí poučit z vývoje války na Ukrajině po ruské invazi. Je to jediný moderní konflikt velkého rozsahu s Ruskem, který lze sledovat a studovat. "Máme tu reálnou hrozbu a musíme si s ní poradit. Je to náš úkol. A není podstatné, jak obtížný je. Nikdo se nás nebude ptát, jak to bylo těžké a proč," konstatoval.

Černochová: Ruská invaze změnila bezpečnostní situaci, ukázala, jak jsme zaspali

Události minulého roku zcela změnily bezpečnostní situaci, nejvíce od druhé světové války. Bylo jasné, jak moc jsme za posledních 30 let zaspali, řekla na velitelském shromáždění ministryně Černochová. Potvrdila jednotu Západu po ruské invazi na Ukrajinu.

Západ vyznává demokracii, svobodu, práva jednotlivce a obecně základní lidská práva, uvedla Černochová. Podotkla také, že se prokázala smysluplnost Severoatlantické aliance (NATO). Ruský prezident Vladimir Putin se podle ministryně přepočítal, když sázel na opak. Připomněla také, že ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku už se cvičí druhá skupina ukrajinských vojáků.

Černochová také uvedla, že ČR Ukrajině darovala nepoužívaný vojenský materiál za zhruba pět miliard korun. Zbraně na Ukrajinu posílají i čeští zbrojaři, loni do země napadené Ruskem vyvezli vojenský materiál za více než 50 miliard korun.

Iluzi věčného míru v Evropě podléhali mnozí včetně všech předchozích vlád, uvedla ministryně s tím, že resort převzala se silně podfinancovaným rozpočtem a armádu s technikou z minulého století. Věří, že se to rychle změní.

Poznamenala, že velké strategické projekty se rozjely. Zmínila zakázku na bojová vozidla pěchoty CV-90, jež podle ministryně nabývá jasné a hmatatelné kontury a v níž se dosáhne výhodnějších podmínek díky kooperaci se Slovenskem. Tankisté přebírají do výzbroje stroje Leopard 2A4, které Česku darovalo Německo. "V konečném důsledku však počítáme pro 73. prapor s mnohem modernějšími stroji. A mohla by to být právě třeba nejnovější verze Leopardu 2A7," konstatovala Černochová.

Za velkého pomocníka v modernizaci české armády označila Spojené státy. Blíží se podle ní podpis Dohody o spolupráci v oblasti obrany (DCA). "Jsem opravdu velmi ráda, že po jistém útlumu v česko-amerických vztazích a podivné zahraniční politice všech azimutů minulých vlád jsou naše vztahy s USA velmi pevné," řekla ministryně.

Připomněla, že USA poskytnou Česku dalších 200 milionů dolarů (zhruba 4,4 miliardy Kč) na modernizaci armády jako částečnou kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině. Balík finanční pomoci minulý týden ohlásil nový americký velvyslanec v Praze Bijan Sabet. USA Česko obdobně podpořily už loni na podzim, tehdy přislíbily 106 milionů dolarů (2,3 miliardy korun).

Ministryně připomněla dar USA v podobě osmi amerických vrtulníků systému H-1. Česko získá šest bojových a dva transportní vrtulníky, první zhruba za měsíc. S USA navíc její resort vyjednává o možném pořízení amerických strojů F-35 pro české letectvo.

Černochová také ocenila působení vojáků v zahraničí. Při budování mezinárodní základny na Slovensku splnili úkoly v termínu, ČR je dál připravena praporu velet, míní. Připomněla, že Česko povede také misi MFO, která na Sinaji dohlíží na dodržování mírové smlouvy mezi Izraelem a Egyptem. Svědčí to podle ministryně o vysokém renomé armády.

Černochová také zmínila brannou legislativu, kterou nedávno v prvním čtení podpořila Sněmovna. Týká se možnosti doplnění ozbrojených sil ČR a také uzákonění každoroční výše výdajů na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).