Válka na Ukrajině zaviní zdražení elektromobilů

Až o osm tisíc amerických dolarů by v blízké budoucnosti mohly zdražit v současnosti vyráběné elektromobily. Důvodem je válečný konflikt na Ukrajině.

V nejnovější zprávě to uvedla společnost S&P Global Mobility, podle níž je hlavní příčinou růst cen surovin, bez kterých se elektrická vozidla neobejdou. Na prvním místě je nikl, jehož je Rusko třetím největším světovým producentem.

Cena tohoto kovu na počátku března stoupla oproti dříve běžným cenám na více než trojnásobek. Nyní sice klesla, ale i tak je téměř na úrovni, kterou měla tato surovina dosáhnout podle původních předpokladů až zhruba za tři roky.

Elektromobily budou zřejmě muset zdražit také vinou dalších obtíží, které válečný konflikt přináší. Například koncern Volkswagen nyní nedostává z Ukrajiny kabelové svazky pro všechny své vozy zkonstruované na základě platformy MEB. Bude tedy muset hledat náhradní řešení, což samozřejmě bude něco stát.

Na výsledných cenách (nejen elektromobilů) by se pak nepochybně odrazily také kroky ruské vlády, pokud by skutečně přistoupila k zabavení či dokonce znárodnění výrobních závodů zahraničních automobilek na území tohoto státu. Značné ztráty by v tom případě utrpěl například Volkswagen, Renault-Nissan, Mercedes-Benz či koncern Stellantis.

