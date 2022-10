Válka na Ukrajině přinesla přelom v německo-ruských vztazích, řekl Steinmeier

Berlín - Ruský vpád na Ukrajinu způsobil "epochální přelom" v německo-ruských vztazích, které po léta formoval sen Michaila Gorbačova o "společném evropském domě", řekl dnes v projevu německý prezident Frank-Walter Steinmeier. V něm zároveň varoval Němce, že kvůli válce přicházejí těžké časy, v nichž musejí prokázat svou odolnost.

"Když se podíváme na dnešní Rusko, tak už pro staré sny není místo. Naše země nyní stojí proti sobě," řekl Steinmeier, který byl jako přední představitel německé sociální demokracie dlouhá léta zastáncem bližších ekonomických vztahů s Moskvou.

Podle prezidenta čekají po ruské invazi Německo "drsné roky" a nová epocha, která přinese největší krizi od znovusjednocení země v roce 1990. "Vrhlo nás to v Německu do jiné éry, do nejistoty, o níž jsme si mysleli, že je za námi, do časů, které poznamenává válka, násilí a boje a obavy o rozšíření války do Evropy," dodal.

Steinmeier v úterý nečekaně navštívil Kyjev, poprvé od začátku invaze. Na Ukrajinu měl namířeno už v dubnu, ale ukrajinští představitelé mu tehdy vzkázali, že si jeho návštěvu nepřejí právě vzhledem k jeho názorům na nutné sbližování Západu a Ruska. Steinmeier od té doby několikrát veřejně připustil, že jeho dřívější hodnocení politiky prezidenta Vladimira Putina a sázka na bližší vztahy s Moskvou byly chybné.